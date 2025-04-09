「安哥」遭控大街對妻施暴！前員工出面代澄清　批小舅子：他想紅

▲網紅「安哥」遭控家暴，「安哥」前員工代出面反駁。（圖／翻攝臉書／Allen哥的正能量，下同）

記者劉人豪／嘉義報導

抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致妻子陳女「安嫂」過世，而安嫂的弟弟在臉書公開多張驗傷單，透露姊姊死時「七孔流血」，今（9）日再貼出影片(已刪除)，批安哥在嘉義大馬路上家暴安嫂泯滅良心。對此，安哥前員工表示，該影片根本看不出來有沒有動手，不解PO影片的用意為何，且說安嫂弟弟PO的膝蓋受傷照片，是走樓梯摔下去的傷，「安哥不做回應，就是要等司法證明清白」。

安嫂的弟弟日前在臉書上表示，姊姊遭受安哥家暴長達兩年，今年2月更被打得嚴重，回家求救後仍不幸去世。難過說姊姊死時是「七孔流血」，並痛斥安哥豬狗不如，強調一定會有報應。

從安嫂弟弟公開的驗傷單中可見，安嫂多次因家暴到醫院驗傷。有一次醫生診斷她有頭暈、疑似輕微腦震盪、右耳耳鳴等症狀，並表示「病人主述被打巴掌後上述不適」。另一張驗傷單顯示，安嫂頭部、臉部、右肩及雙手等多處挫傷，被害者主述「被男朋友徒手攻擊」。

安嫂弟弟還曝光安哥趁家屬不在時，偷偷溜進姊姊靈堂的畫面，痛罵他是垃圾，為了保住抖音流量和愛妻假人設，拍影片討拍網友。今再貼膝蓋流血的照片，說今年2月14日姊姊遭家暴；另發影片(已刪除)說在嘉義大馬路上家暴姊姊，「嘴巴說著多愛我姐，抖音演的多愛妻，結果背地裡是禽獸不如，還有臉去城隍爺掩蓋自己的罪行，對姐姐如此殘忍，你怎麼能如此泯滅良心，對待那麽成就你的女人」。

對此，安哥前員工指出，安哥目前人不舒服，由他幫忙接電話，並說安嫂弟弟PO出的影片，根本看不出來有沒有動手，而且安嫂遺體相驗後，沒有明顯外傷，安嫂弟弟PO出的膝蓋受傷照片，是走樓梯摔下去受的傷，「報告沒有明顯外傷，特地拿出來不知道什麼意思，是要陷害安哥嗎」。

前員工指出，安嫂死時根本沒有七孔流血，並說安嫂弟弟這樣搞是想紅，安哥不做回應，就是要等司法證明清白，如果現在出面回應就好像是真的有做錯事，並說安嫂的父親也是挺安哥，批安嫂弟弟從父親那邊拿了許多錢，還想要炒作話題做直銷。

法醫指出，解剖發現陳女臟器充血，沒有發現創傷或疾病之情事。另，陳女家屬提及生前遭毆打凌虐，相驗沒有看到致命性外力損傷，若有相驗外觀就看的出來，因此運用顯微鏡檢查，但初步也沒有發現。法醫為求謹慎是否有藥物致死或其他內傷，已採證化驗，確切死因待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認，目前還不能排除毒藥物介入之可能性，皆需進一步檢驗確認。