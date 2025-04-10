超派鐵拳揍爆Toyz！超哥狠嗆「不是你死就是我死」　遭判刑6月

▲超哥暴打Toyz，法院依傷害罪判6個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

網紅超哥(本名黃伯超)於2024年初時，不滿開設餐廳的食物味道被直播主Toyz(本名劉偉健)批評不好吃，當街毆打Toyz，並放話「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」，Toyz因頭部撕裂傷，四肢等全身多處挫傷，台北地院依傷害罪，處有期徒刑6月。

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

網紅超哥不滿Toyz在2024年1月20日晚間，到他開設位於大安區延吉街的超甲組海鮮餐廳用餐開直播踢館，甚至當場批評醋飯難吃，超哥自稱以「超派鐵拳」爆打Toyz，導致Toyz頭破血流送醫縫10多針，衝突中，店內有一名林姓員工（29歲）也趁亂猛踹Toyz身體一腳。

▲出腳補踹Toyz的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

超哥2024年因駕駛藍寶堅尼，不慎撞擊騎乘機車的李姓泰國籍學生一案現身士院，庭後被問及有沒有什麼話想對Toyz說？他親曝，「Toyz求償1億，那有什麼好講的。」

▲Toyz曾公開秀出自己頭部被縫了11多針的傷勢。（資料照／記者李毓康攝）

根據判決，雙方產生肢體衝突時間自2024年1月20日晚間9時3分許至7分許，時間持續約4分鐘，且超哥以及林男2人以徒手、腳踹方式毆打Toyz，Toyz當時身體雖受有傷害，但仍未達致命危險，應得確認超哥以及林男並無殺人故意。

法院審酌2人犯後坦承犯行，於偵查中表示有和解賠償意願，經Toyz並未到庭，2人表示因Toyz對外表示求償1億元故目前尚無和解空間，依共同犯傷害罪，分別判超哥以及林男有期徒刑6月、2月，可易科罰金。