十大傑出青年選拔潘孟安任主委　籲優秀青年展現韌性創意

▲國際青年商會中華民國總會主辦「第63屆十大傑出青年選拔」。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）

記者翁伊森／嘉義報導



由國際青年商會中華民國總會主辦的「第63屆十大傑出青年選拔」，11日舉行記者會，宣布本屆評審主任委員由總統府秘書長潘孟安出任。主辦單位誠摯邀請各界推薦在各領域具有卓越表現、對社會具正面影響力的青年，共同參與這項深具歷史意義與社會價值的選拔活動。即日起開放推薦報名，徵件時間至2025年6月30日止。

▲潘孟安出任第63屆十大傑出青年選拔評審主任委員，廣邀社會優秀青年投件！ 。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）



十大傑出青年選拔於1963年創辦，素有「青年界最高榮譽」之譽。歷屆當選人遍布各大領域，類別涵括「科學及技術研究發展類」、「基層勞教類」、「企業、創業及經濟發展類」、「醫學研究類」、「社會服務類」、「體育技藝類」、「文化及藝術類」、「公共行政類」、「農漁環保類」、「兒童、性別及人權關懷類」等10類，另設有「華裔青年特別獎」，凡年齡介於20至40歲之間的中華民國國民，皆可由個人或機關團體推薦投件。



主辦單位表示，潘孟安秘書長長期投入公共事務，過去在屏東縣長任內即積極推動青年增加就業、陪伴創業、安居起家等重要政策不遺餘力，對於本屆選拔寄予厚望。潘孟安秘書長因臨時有重要公務無法到場，以預錄影片致詞時表示，台灣的年輕世代始終展現出無比的韌性與創意，不僅在各自的領域中大放異彩，更在國際舞台上讓世界看見台灣。誠如賴清德總統過去所言，青年世代是攸關國家發展潛力的關鍵世代。因此國家也會讓青年懷抱夢想與希望，政府不僅當年輕人的後盾，也持續發展「青年百億海外圓夢基金」，讓年輕人們只要懷抱著夢想，政府從輔導到圓夢基金都會協助完成。





國際青年商會中華民國總會總會長蔡政諺強調，十大傑出青年獎項不僅是對個人成就的肯定，更是對「青年典範」的塑造與傳遞。無論是哪個領域的當選人，代表的都是台灣社會前進的方向。近日國際動盪的「對等關稅」議題，環境部有提出「綠領人才增能計畫」對策，幫助青年具備淨零與循環經濟的核心職能。而身為全球最具規模的青年NGO組織，在年初已簽訂基於永續發展目標合作備忘錄，攜手青年人在面對全球情勢與挑戰時，共同促進綠色工作機會快速成長，創造競爭力。





總幹事嚴奇均說明本屆選拔辦法有11個類別，即日起開放推薦報名，徵件時間至2025年6月30日止，經初審、複審及決審程序後，預計於9月公布本屆當選名單、10月18日假台南文化中心演藝廳舉辦頒獎典禮。特別顧問台南市議員李宗翰補充，睽違十多年，台南市長黃偉哲與市府團隊支持，十大傑出青年頒獎典禮將在被譽為美食及文化古都的台南盛大舉辦。感謝台南在地知名企業「雅聞集團」鼎力支持，攜手協助本屆選拔活動，熱情的台南非常歡迎大家蒞臨。今日記者會，包括青商會前總會長蔡世寅、王國贊、張建焜及十大傑出青年基金會執行長賴國洲、雅聞集團經理蘇裕智、全球藥業總經理特助謝巧芸等人皆出席。





蔡政諺總會長呼籲各界踴躍推薦身邊具有傑出表現和正面影響力的優秀青年，報名參加第63屆選拔，藉由參選人的事蹟激勵社會，為台灣帶來更美好的未來。投件資訊請至國際青年商會中華民國總會官網查詢(https://www.taiwanjc.org.tw/home)。