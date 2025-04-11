關稅戰提CPTPP挨轟邏輯錯亂　林沛祥：美國未加入不代表不重要

▲中國國民黨立委林沛祥。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委林沛祥日前針對美國對等關稅措施質疑，「台灣沒有加入CPTPP，要怎麼跟美國要求？」不料，這樣的說法讓他挨批邏輯錯亂，原因在於美國根本沒有加入CPTPP。對此，林沛祥今日強調，美國未加入不代表不重要，CPTPP是一張全球貿易的入場券，能讓在談判時更有立場談合作、減免與制度。

林沛祥提到，最近關於「CPTPP是否重要」、「美國課徵關稅台灣怎麼因應」的討論不少，他認為，CPTPP，是一個多邊貿易協定，的確，美國並未加入，但這並不代表CPTPP不重要，或者與美國毫無關聯。

林沛祥說明，台灣是出口導向的經濟體，當我們面對如美國這樣的市場大幅提高關稅時，問題不是「怎麼跟美國談」，而是「我們有沒有制度上的支撐，去爭取談的資格與籌碼」。

「CPTPP就像是一張全球貿易系統裡的入場券。它讓我們能在區域市場裡站穩腳步，也讓我們在未來與其他國家的經貿談判時，更有立場談合作、談減免、談制度。」

林沛祥強調，不是說加入CPTPP就能解決所有問題，但如果我們連這樣的基本平台都進不去，其他的雙邊協商與產業談判，只會更吃力。

林沛祥直指，當全球供應鏈快速變化，當越南、馬來西亞、墨西哥都因為擁有自由貿易協定而受惠，我們難道可以無視這些現實，繼續相信單靠「台灣精神」就能穩坐供應鏈關鍵位置嗎？

至於，台灣本身的實力，林沛祥表示，自己從來不否認台灣有實力，但實力需要制度來支撐，談判需要籌碼來爭取，在這個瞬息萬變的國際環境下，不應該讓「誰講話比較大聲」凌駕於事實之上。

林沛祥透露，這也是為什麼他會持續主張台灣應該積極爭取加入CPTPP，就是為了我們自己能更穩健地站在國際舞台上，不再只是被選擇，而是有能力參與選擇。

林沛祥直言，如果我們的經濟政策，還能用「因為別人沒做，我們也不用」來當擋箭牌，那麼未來，我們將會在全球貿易戰裡，輸得一敗塗地卻還不自知。最後，林沛祥還提及，對於網路上有些人選擇用造謠謾罵來扭曲他的原意，把理性政策討論當成鬥爭操作，他仍相信，台灣人民聽得懂真話，也看得懂方向。