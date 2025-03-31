偏鄉小校培養出國立大學校長　海大許泰文獲頒北港國小榮譽校友

▲南投縣偏鄉小學北港國小頒授榮譽校友予國立海洋大學校長許泰文。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉北港國小已有81年悠久歷史，雖地處偏鄉仍培育無數優秀人才，日前特別頒授「榮譽校友」予國立海洋大學校長許泰文，肯定其在教育與學術領域的深耕與卓越成就。

北港國小於3月14日舉辦榮譽校友頒獎典禮，以表彰許泰文等校友對社會的卓越貢獻，並特別邀請許泰文胞弟暨侑城公司董事長許泰平，定居日本的表姊高美鳳、三姊許美惠及三姐夫高海永親臨現場觀禮，場面溫馨感人，國立暨南國際大學校長武東星、海外聯招會主任委員蘇玉龍、南投縣教育處處長王淑玲等來賓也共同見證榮耀時刻。

許泰文校長於典禮中深情回顧求學歷程，感念家鄉的培育之恩：他憶及童年時期為協助家計，隨家人遷至國姓鄉從事香菇種植，在北港國小求學期間每日奔跑往返學校和家中，鍛鍊出堅毅的精神與強健的體魄；他也感謝北港國小師長與同學的支持，讓他得以在學術領域不斷突破，最終成為國際知名海洋工程專家。

王淑玲有感而發表示，北港國小的校友能夠榮登國立大學校長之位，不僅是許泰文個人的榮耀，更彰顯北港國小堅持培育英才的優良傳統，並體現農家子弟在良好教育資源的支持下，亦能登上國際舞台、發光發熱。

暨大則表示，該校與國立海洋大學同為「臺日聯盟」成員學校，校長武東星於去年擔任聯盟會長學校交接典禮時，與許泰文校長交流，得知其母校北港國小的背景後，便特別關注這所僅有32名學生的小校，並積極尋求資源，協助推動偏鄉教育發展；許泰文也對武東星長年致力於偏鄉教育的努力深感敬佩，肯定其先後成立護理暨健康福祉學院、護理學系、護理學系原專班、高齡照顧學程原民專班及智慧暨永續農業學士學位學程公費專班，致力於留住年輕人才，回饋鄉里，造福南投。