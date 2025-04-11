罷免文宣「被校方撕除」　中山大學校長回應了

▲中山大學。（圖／記者吳世龍攝）



記者劉維榛／綜合報導

中山大學有學生自主在校內設置連署站，並張貼「罷免是最後唯一合法、和平的方式」的文宣，不料被校方撕除，這讓學生會會長出聲譴責，「不論是支持還是反對的言論都應該要被保障。」對此，校長李志鵬回應，大學生已享有投票權，自然也有罷免的權利，只要不涉及侮辱、誹謗等，都是政治言論的自由表現。

中山大學學生會長在Threads表示，得知有學生在校內設置連署站，並張貼相關文宣「罷免是最後唯一合法、和平的方式」，其實文宣中並無強調支持罷免誰，或是反對誰，不料遭民眾檢舉，並認為應該要撤下。

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會長為此憤憤不平表示，這不僅不妥，更嚴重侵害民主自由的精神，也呼籲中山大學切勿將此文宣撕下，理性、和平的溝通與交流在校園中亦是高等教育重要的環節。同時他以個人身分喊話，「反對校方將討論罷免的文宣撕除，我認為不論是支持還是反對的言論都應該要被保障。」

遺憾的是，同學事後向他反映，文宣已經被校方撕除，這讓會長出聲「強烈譴責中山大學這種行為！」

對此，校長李志鵬回應，對於海報被撤除一事，他深感遺憾，因為民主社會選舉、罷免是公民的基本政治權利，大學生已經享有投票權，自然也有罷免的權利。李志鵬強調，「任何關於投票、罷免的言論，只要不涉及侮辱、誹謗或歧視，都是政治言論自由的表現。」

最後，李志鵬允諾表示，校方會進一步了解事發原委，避免類似事情再次發生。