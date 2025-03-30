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建中男曝同屆「沒走醫的幾乎都出國」！急診醫嘆：一個個離開

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日114學年大學申請入學第一階段篩選結果公布，以成大、陽明交大、高醫等學校來看，「牙醫系」分數門檻都比「醫學系」高，引發醫學界感嘆。就有政大生表示，「不可否認，現在三類越來越少人想讀醫了」；急診醫師「超級白急診醫師」也有感而發，「牙科再度大獲全勝」文中語氣相當心酸。

有政大生在Dcard發文「114 醫牙中一階超篩統計」，發現以同學校的來看，好像牙醫系的分數都比醫學系高，「雖然牙名額比較少本來分數就會再高一點，但不可否認現在三類越來越少人想讀醫了。」

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急診醫「超級白急診醫師」也在粉專表示，今年學測放榜後，發現牙醫系再度「大獲全勝」，幾乎是全線壓倒性的勝利，只有北醫勉強撐住，但看起來也是獨木難支。

他就說，自己有和建中學弟聊天，「他說起高中那屆的同學，沒走醫科的幾乎都出國了——唸電機、唸商」，有的甚至直接在國外落地生根，早早就走出自己的路。此外，他還聽到消息，就連國防的學弟妹裡，有些在醫院表現頂尖的，也都準備賠錢轉身去美國發展了。

這令他感慨，聰明的、優秀的、勇敢往外走的人一個個離開了，再回頭看看他們這群還留在醫院裡的人——輪班、寫病歷、被病人抱怨，「好像只剩我們這些廢廢還在原地打轉」，直呼「醫院沒變，是我們還沒走。」

另外，兒童急診科醫師謝宗學日前也曾在粉專感嘆，「不會太意外，現在連高中生都知道該如何做選擇。」因為以成大、陽明交大、高醫等學校來看，「牙醫系」分數門檻都比「醫學系」高，令他感慨「醫療大環境不徹底改變，趨勢絕對不可能扭轉！」

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