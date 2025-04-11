紐約直升機「失速墜河」畫面曝光　目擊者：機身半空解體

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難，死者為西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）一家五口及飛行員。事發當下直升機失事的畫面曝光，可見整架直升機失速旋轉墜河濺起大片水花，螺旋槳分離轉圈掉入河中。

▲目擊者指出，直升機在空中解體，機尾、螺旋槳脫落。（圖／達志影像／美聯社）

NBC新聞、美聯社等報導，這起意外發生於當地時間10日下午3時17分，貝爾206（Bell 206）直升機，從紐約下城的華爾街直升機場起飛後不到20分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜河。當救援人員抵達時，機體已倒扣在攝氏10度的冷水中，沒有任何生還者。影片顯示，直升機落水的時候，螺旋槳已經脫落。

目擊者沃爾（Bruce Wall）指出，直升機在空中解體，機尾、螺旋槳脫落，螺旋槳脫離之後還在兀自旋轉。河畔餐廳老闆娘卡馬丘（Lesly Camacho）透露，當時直升機冒出很多煙，接著落入水中。還有民眾宣稱，當時有聽到一聲巨響，接著發現直升機墜機。

▲▼艾斯科巴和他的妻兒在搭機前的最後合影。（圖／取自New York Helicopter Tours LLC）

失事直升機在當日已執行過飛行任務。美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）將調查墜機原因。

▼ 美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。（圖／達志影像／美聯社）