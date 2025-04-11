川普：習近平是我多年朋友　會找到對雙方有利的方法

▲美國總統川普表示，他希望與中國達成協議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對中國關稅總稅率累計達145%。美國總統川普表示，他希望與中國達成協議，「他（中國國家主席習近平）是我多年的朋友，我認為，我們終究會找到對兩國都有利的方法」。

澳洲ABC等報導，由於中國對美國關稅措施採取報復行動，因此對中國課徵的關稅提高至125%，但這並未計入川普今年稍早美國對中國加徵的20%關稅，即為了懲罰中國在阻止致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）流入美國方面採取的措施不足，因此美國對中國關稅累計稅率達到145%。

川普重申，對於與習近平達成協議一事，他抱持樂觀態度，「他是我多年的朋友，我認為，我們終究會找到對兩國都有利的方法，我很期待」。不過他也說，中國長期以來一直在「占我們國家的便宜」。

川普強調，已有超過75個國家表示願意與美國展開談判。當被問及若90天內未能達成協議是否會實施「對等關稅」時，他指出，若無法達成美方期望的協議，「我們就會回到原點」，實施原先規劃的高額關稅。

川普也未排除延長90天暫緩期的可能性，表示需視當時情況而定。川普在內閣會議上表示，「過渡期總會有困難」。

川普於2日宣布對個別國家徵收11%至50%不等的對等關稅，以及10%的進口貨品關稅。對等關稅原訂9日生效，其中對台灣的稅率為32%。不過，該措施實施約13小時後，川普突然宣布對部分國家的對等關稅暫停90天，外交部長林佳龍證實，台灣也在其中。