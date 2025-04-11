逢低買進「10股按成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻　網歪樓：財力雄厚

▲黃大米的同學本來要買10股，結果買成10張。圖非當事人。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

川普關稅戰造成全球股市震盪，台股也在一周內暴跌又大漲。知名作家黃大米在臉書上分享，她有個同學看到股市閃綠光，於是決定逢低買進，不料卻手殘，將10股按成10張！好在昨天台股開紅盤，同學便沉浸在「因禍得福」的喜悅中。

黃大米昨（10）日晚上6時許在臉書上發文表示，她有個同學看到股市閃綠光，於是決定逢低買進10股，不料卻因為一時手殘，不慎按成10張。當下同學被嚇傻，心情非常緊張，只是沒想到，昨日早上睡醒，竟看見台股開紅盤。

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黃大米的同學當下頓時覺得世界很美好，更沉浸在「因禍得福」的喜悅當中，昨天晚上還帶著女兒去吃火鍋慶祝。對於同學的經歷，黃大米也直呼，傻人有傻福，只要活著就有希望。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也要有錢可以扣啊」、「我也曾經進錯系統下單，零股台積電下成整張，還好50股跟50張金額差太多，系統直接拒絕我」、「好美麗的錯誤」、「10股誤按10張，代表財力雄厚，羨慕」、「昨天如果是10張台積電，那可是800萬喔，很恐怖」、「如果是台積電10張真的會嚇鼠」。

也有網友說，「會有額度審核機制，有次我要買100股按成100張，系統直接擋住」、「我也按錯過，按500股按成500張，然後系統提示最多只能499」、「用元大系統下單，現股跟零股是分開買賣，就不會發生這種問題」。更有網友不解，「10股是零股，和按10張整張買的地方不同，買10張不小心按100張較有可能，或是買100股按成10股，兩個按鍵不同地方呀！」黃大米則說，「我不清楚她用哪個系統」。