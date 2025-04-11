股價下跌想加碼！「結果手上沒錢」他好嘔　網觀望：現在太亂了

▲手上還有錢可以加碼嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

受川普關稅戰影響，多檔股票在一周內「跌停」又「漲停」，昨（10）日一早就有網友發文表示，當他看到股票下跌，就很想加碼，但無奈手上又沒有錢了，因此他就想知道，是不是也有人和他一樣，想加碼卻沒錢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「現在股票跌成這樣子還有人有現金可以加碼？」為標題發文表示，股票的漲跌雖然難以預測，但不知道是否有人和他一樣，想加碼但沒錢可以投入？對他來說，股價下跌事小，沒有錢可以加碼才讓他心情很差。

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貼文曝光後，有網友也表示，「對，錢都在股市，加碼也只能加一點點而已」、「沒錢了啊，剛好最近又要結婚，錢都卡在那裡」、「沒錯，已哭」。但也有網友回應，「繼續加碼呀！瘋狂攤平」、「想買還買不到」、

還有網友則認為要再觀望一段時間，「我覺得會玩股票的大概上禮拜就出清大部分股票，現在滿手現金撿鑽石了，不過我會等一兩個禮拜，現在太亂了，我大概有快一千萬現金可以進場」。

美股10日重挫，拖累台股今（11）日開盤一度大跌近600點，指數觸及18418.20低點，隨著買盤進場，指數急拉翻紅，一度拉漲98點，指數重回萬九。

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