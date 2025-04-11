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川普貼文「結尾3字母」恐涉內線交易！　民主黨議員喊調查

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普9日宣布關稅暫停90天前的發文恐涉內線交易。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普9日宣布關稅暫停90天前數小時發文指出，「現在是買股票的好時機！」並在結尾留下縮寫「DJT」。不過，就是這3個字母讓外界認為，恐有內線交易嫌疑，因為這不僅是川普名字的縮寫，還是他旗下「川普媒體與科技集團」的股票代號。

根據《時代雜誌》報導，在川普2日宣布對所有進口商品加徵10%的基本關稅，以及針對60個國家額外課稅以來，美國股市持續低迷。不過，川普在宣布關稅暫停90天前數小時，突然在社群平台Truth Social上發文，「現在是買進的絕佳時機！！！」

▲▼ 川普社群貼文 。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普社群貼文 。（圖／翻攝自Truth Social）

川普這篇貼文以「DJT」這3個字母結尾，看似在對投資人喊話，並留下自己姓名「Donald John Trump 」的縮寫，但其實這3個字母也是他旗下川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group Corp.）的股票代號。

《時代雜誌》指出，川普並不常用縮寫簽名，而川普媒體與科技集團股價在9日宣布暫緩關稅後暴漲近22%，10日早盤交易中又再漲了5%。

加州民主黨參議員席夫（Adam Schiff）9日公開要求調查川普「現在是買進好時機」的貼文，認為這可能涉及內線交易或股市操縱。

席夫與其他國會民主黨人認為，川普貼文的時間點令人存疑，可能涉及法律與道德問題。他們要求川普說明，「在他正式宣布暫緩關稅之前，有誰知情？又是否有人將這項消息外洩？」

紐約州民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也公開呼籲，所有國會議員應揭露過去24小時內的股票交易紀錄。眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也表示，民主黨將展開調查，釐清川普是否涉及「操控股市」的行為。

華盛頓與李大學法學教授伍迪（Karen Woody）表示，針對總統本人或其親信是否涉及內線交易或其他違法金融行為，確實值得調查，「這不是什麼捕風捉影的政治追殺，而是一個蠻典型、符合市場操縱特徵的例子，因為這個人（川普）有能力影響市場。」

伍迪補充說，川普這次關稅政策的情況格外混亂，因為「創造危機的、煽風點火的、滅火的，其實都是同一批人。」她表示，「這次的市場震盪正是川普的關稅政策造成的。然後只要他一篇貼文，就能『收回』危機。想像一下，如果有人早一步知道，他當然就能大撈一筆。」

不過密西根大學法學教授普理查德（Adam Pritchard）則認為，川普在Truth Social上的貼文「明顯不構成內線交易」，除非有證據顯示川普本人有下單交易，或將更多細節私下透露給他人。

普理查德表示，「如果他跟小唐納．川普（Donald Trump Jr.）說了什麼，然後小唐納去依據那些資訊交易，那這就構成問題了。但如果是透過記者會或社群媒體公開說，那就不是內線交易。」

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