許芷瑜躲日本或澳洲遭列「外逃通緝犯」！調查局：提供線索有獎金

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「橘子」許芷瑜躲日本或澳洲！遭列外逃通緝犯：提供線索有獎金

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留海外遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，並通緝滯留海外的柯文哲秘書許芷瑜。對此，法務部調查局已將許芷瑜列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲，目前已啟動國際司法互助機制，並透過駐外法務秘書尋求協助，呼籲民眾提供線索，成功檢舉者可獲發獎金。

根據《中央社》報導，檢方調查，許芷瑜於去年8月27日返國後，於8月29日上午4時10分訂購機票，當天便搭機前往日本。檢方透過許芷瑜的友人要求其返台，但未果。經合法傳喚並拘提無著後，檢方依法發布通緝，並請求外交部領事事務局註銷許芷瑜的護照，透過司法互助模式，請求遣返許芷瑜回台。

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

目前法務部調查局已將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並表示她可能潛逃地點為日本或澳洲。有消息指出，許芷瑜於去年10月申請澳洲電子旅遊簽證（ETA），該簽證已於今年1月初到期，但她在簽證到期前夕又向澳洲移民局申請其他簽證，因此研判目前許芷瑜可能持有過橋簽證（Bridging Visa A），暫時滯留在澳洲。

調查局表示，會持續加強查緝許芷瑜的行蹤，並透過駐外法務秘書與許芷瑜可能潛逃行經國家請求司法互助，同時也呼籲民眾踴躍提供線索，成功檢舉並緝獲外逃通緝犯者，可獲得檢舉獎金。

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