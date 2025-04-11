陳佩琪向天公跪求「公平審判」　質疑法官沒看抗告理由就延押

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

高等法院日前駁回民眾黨前主席柯文哲律師團的抗告，對此，柯文哲妻子陳佩琪今（11日）發文表示，無論是地院或高院的法官，覺得柯文哲的律師或民眾黨提出的理由，那裡不合理，請說明一下，不要理由看都不看，就大筆一揮，陳佩琪接著透露，自己這幾天每天都向天公磕頭跪求司法公平審判。

陳佩琪提到，最近經歷北院延押、高院駁回抗告和柯文哲身體出狀況需開刀，還有今天調查局發出通緝新聞等一連串情形，讓她不禁想對檢察官、法官們喊話，「誰無父母、配偶、子女，請將心比心，給我們公平的審判和對待好嗎？」。

陳佩琪表示，不論是延押或駁回，請把律師和民眾黨提出的證據，撥冗看一下好嗎？哪裡不合理，請高抬貴手，說明一下，請不要看到是「柯文哲」， 理由也不看，就說會逃亡串證，就大筆一揮，複製貼上下去。

陳佩琪不滿，自己難道就要再忍受司法在沒證據的情況下，無限期羈押迫害柯文哲？陳佩琪直言，柯文哲是司法的眼中釘沒錯，但柯文哲也是這個國家有權主張自己權利的公民，同時，是她結縭35年的先生。

此外，陳佩琪透露，自從知道柯文哲身體狀況，現在又被延押抗告駁回後，她每天會向天公跪地磕頭觸地，心中默念，求檢察官、地院法院、高院法官們，求求您們給我先生一個公平的審判機會。

陳佩琪說明，不是要司法的施捨和憐憫，她要的是司法對柯文哲公平的審判，雖然她知道把這些寫出來，柯文哲和支持者會感到失望，因為大家都希望她堅強，不要求人，但她已別無選擇。

陳佩琪感慨地說，請大家原諒她的懦弱，她真的不知道該怎麼面對了，沒證據就真的要押到證據製造出來，或當事人受不了只好認罪，還是要當事人死在獄中才肯善罷干休？

至於，今天又寫臉書貼文的原因，陳佩琪說，是因為今天在去北所的途中，又接到婆婆的電話，跟往常一樣，談到兒子就是爆哭，斷斷續續、語意不清地問，柯文哲開刀後身體好不好？為什麼這麼瘦？有沒帶柯文哲喜歡的東西給柯文哲吃？但陳佩琪自認，自己一句話都答不出來。

陳佩琪進一步說明，去年8月27日公公自台大新竹分院轉院至台北總院進一步治療，柯文哲擔心病況，在要跑行程的情況下，常常忙到三經半夜才去病房探視，8月30日原本已經安排好要去病房簽手術同意書的，結果家裡被大搜索，搜索票只寫「貪汙治罪條例」，檢方到底掌握到什麼證據或搜索事由都沒寫，後來起訴書出來，通篇也沒有搜索前的證據，就都拿搜索出來的東西編故事構陷人入罪。

檢方認為柯文哲秘書橘子，是在柯文哲的指示下，才於去年8月底潛逃至今，陳佩琪則直指，檢方這樣是胡亂指控，證據在哪裡？栽贓汙衊是檢查官的權力？陳佩琪說，柯文哲忙到連睡覺時間都沒有，還管到下屬回來看牙齒？當然檢方大概不會信她講的話，但雙方手機都被檢方查扣了，有否聯絡，有否傳訊息或回收訊息，檢方會不知道嗎？

同時，陳佩琪還表示，在為了告別式解除禁見的庭上，法官要他們求求檢察官，是否在父親告別式後再多幾天見面時間，法官高高坐在上面，柯文哲和檢察官坐在下面，法官卻不斷詢問檢察官，要給多少天？檢察官說，就到告別式那天。

陳佩琪不解，她不知道法官在這種庭的職權是如何，是仲介雙方達成共識？檢察官是要害柯文哲的人，居然要柯文哲跟檢察官們達成共識，而非法官透過自身專業裁定？後來結果就一切依檢察官的意思。

陳佩琪坦言，自己本來還想站起來說些什麼，但柯文哲憤怒地拋出一句，「我們不需要求人」，柯文哲就如同她過去認識的柯文哲一樣硬頸，寧可吃止痛藥一天八顆，也不想求助被說裝病，但她知道，今天的自己讓柯文哲失望了，也讓支持者失望了，「我每天跪地磕頭求這些司法人員們，不是要憐憫施捨，我要司法公平的審判和對待。