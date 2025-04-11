許芷瑜疑藏日澳！遭列外逃通緝犯照片曝　跟林秉文、鍾文智同框

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯，與林秉文、鍾文智同框。（圖／翻攝自調查局）

記者劉人豪／台北報導

京華城案，滯留海外未歸的柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜，被列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲，目前已啟動國際司法互助機制，並透過駐外法務秘書尋求協助，呼籲民眾提供線索，成功檢舉者可獲發獎金。而調查局官網最新公布的外逃通緝犯中，包括涉及88會館案的林秉文，以及被判刑30年5個月的連一鮑魚前董事長鍾文智 。

許芷瑜於去年8月27日返國後，於8月29日上午4時10分訂購機票，當天便搭機前往日本。檢方透過許芷瑜的友人要求其返台，但未果。經合法傳喚並拘提無著後，檢方依法發布通緝，並請求外交部領事事務局註銷許芷瑜的護照，透過司法互助模式，請求遣返許芷瑜回台。目前法務部調查局已將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並表示她可能潛逃地點為日本或澳洲。

涉及88會館案的林秉文交保後於審理期間四度無故未到庭，因此遭新北地院沒收保釋金並於113年12月27日發布通緝，未料林秉文遭通緝後仍能高調在臉書PO文，不但公開解釋逃亡原因，還一度與國民黨立委徐巧芯隔空交鋒，引發熱議。日前刑事局發布「重要緊急查緝專案」，並刊登林秉文照片、及相關資料。

連一鮑魚前董事長、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院依違反證交法等罪，判他30年5個月定讞。但是鍾未依照法院命令按時報到，檢察官合理認為他有逃亡的疑慮，立即發出拘票，由於拘提無著，認定他有逃亡、藏匿事實，對鍾文智依法發布通緝。