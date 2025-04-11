秦慧珠爆議會訪上海被調查局查　蔣萬安證實：恐致寒蟬效應疑慮

記者陳家祥／台北報導

台北市議員秦慧珠今（11日）質詢時爆料，議會民政委員會3月25日到29日組團到上海交流考察，沒想到訪團還未返台調查局就來市府調查，甚至沒拿工作證、只拿一張名片。對此，市長蔣萬安說，經了解，調查員有到政風、法務、青年局詢問，過去也沒有這樣的往例；蔣直言，這容易讓外界連結要產生寒蟬效應、恐慌等，會有這樣的疑慮。

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



議員秦慧珠今質詢時爆料，台北市議會民政委員會3月25日到29日組團到上海交流考察，成員有6位議員、民政委員會局處首長跟聯絡人等20幾位，事前都按照規定把名單、行程報給移民署審核通過，「但訪團還在上海，28日調查局竟就開始調查」。

秦慧珠說，打電話到法務局詢問行程、法務局稱不知道，接著調查員打給原民會詢問考察行程、見了哪些人，「人都還沒有回來，調查局就啟動調查」；接著3月31日一早，調查局人員跑到市府政風室調查，甚至沒有出示工作證、只拿了名片。

秦慧珠表示，政風室告知對方，政風不是主辦單位，是原民會、青年局、公訓會等主辦。接著4月1日，調查局又跑到法務局找政風室，再拜訪聯絡人，去上海有沒有會見報給移民署以外的人？談了什麼話？見了哪些人？法務局再重申，沒有出席、不知道；結果這位偉大的調查員又去調查青年局，青年局當時回覆對方沒有空。

秦慧珠還說，調查員也打電話給議員說要約談，要問去上海見了哪些人、談了什麼話，議員也說沒空。

「任何調查行動可以這樣侵門踏戶，拿一張名片就跑到政風室指名要人跟他報告嗎？」秦慧珠質疑，這非常不適當，整個訪問團返台後也要依法填申報表，「調查局這樣的行動是越權，無法讓大家接受」。

對此，蔣萬安說，他了解這次是市府官員隨議會民政委員會去考察，議會各委員會考察是行之多年；他說，任何考察都有向陸委會報備行程。經了解，調查員有到政風、法務、青年局詢問，但是過去是不是有這種調查局主動到市府單位詢問？就他了解是沒有往例，也容易讓外界連結要產生寒蟬效應、恐慌等，會有這樣的疑慮。

秦慧珠追問，怎麼保護合法交流？蔣萬安說，基本上這些都是向中央核備過，一切依程序進行。秦說，訪團成員沒有犯罪、沒有違規，調查局憑什麼拿一張名片，就到市政府點名來報告？呼籲要強烈譴責、抗議。