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前攝影官控盜用「一日雙塔」自行車照　檢1理由對柯文哲不起訴

柯文哲挑戰一日雙塔，休息後從嘉義布袋出發。（圖／台北市政府）

▲柯文哲在台北市長任內挑戰自行車一日雙塔，事後使用相關照片遭控侵害著作權。（資料照／台北市政府提供）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲在台北市長時期的攝影官潘俊霖，指控柯文哲臉書粉專在2023年公布的競選總統影片中，盜用他自費拍攝的「一日雙塔」自行車照片，台北地檢署調查確認粉專使用的柯文哲騎自行車照片，著作權確實是潘俊霖所有，但無法證明柯文哲或團隊知道使用這些照片有侵害著作權問題，11日以罪嫌不足為由，處分不起訴柯文哲。

潘俊霖指控，他在2015年12月13日、2016年2月27日是以志工身分，自費去拍攝時任台北市長柯文哲宣傳自行車城市、一日雙塔的活動照片中，有部分已經打上「金牌霖TAIWAN PAN」的符號標記，卻在2023年7月遭柯文哲團隊自行裁切或改作後，製作成「台灣需要一個誠實的總統」影片，放在柯文哲臉書粉專及YOUTUBE頻道播放。

潘俊霖表示，他在2020年7月28日就已經在臉書公開貼文，宣告攝影著作不授權給政黨或政治人物候選人使用，之後在2023年7月間，也在台北市府顧問鄭榮盛住處，親自告訴柯文哲不要再使用他的照片，因此認為柯文哲明知而涉嫌違反《著作權法》。

柯文哲粉專管理人陳智菡則表示，潘俊霖擔任柯文哲的攝影官之一，攝影著作權屬於台北市政府的，且這些照片曾用於市政宣傳，粉專上的影片，是用來說明柯文哲過去市政相關經驗的演講活動，沒有侵權或營利行為。

檢察官函詢市府相關單位，並調閱潘俊霖的勞健保資料，確認潘俊霖2015年2月2日到2016年12月2日是台北農產運銷公司約僱人員，台北農產公司並沒有指派潘俊霖去參加市長活動，2017年1月3日到2020年3月15日到台北市文化基金會工作時的內容，才包括隨行市長進行拍攝，可見潘俊霖2015年12月13日與2016年2月27日這兩天，潘俊霖並非受指示，而是自費去拍攝柯文哲行程，著作權歸潘俊霖所有。

雖然潘俊霖聲稱曾當面勸阻柯文哲使用侵權照片，在場的市府顧問鄭榮城證稱，印象中當時潘俊霖是講「相機到底是誰花錢買的事」，他只覺得潘俊霖有不高興的事，但真的不知道潘俊霖提到的侵權、盜版是什麼事情，也沒有被要求把這些訊息轉達給柯文哲。

檢察官因此認為，無法確認柯文哲在團隊製作影片時，就知道潘俊霖表明不授權，難認柯文哲有違反《著作權法》的主觀犯意，基於罪證有疑、利於被告的證據法則，決定處分不起訴柯文哲。

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