公告通緝「橘子」網站被塞爆　調查局認了「這時段」登入緩慢

▲柯文哲前貼身秘書許芷瑜涉京華城案滯外不歸，被調查局列入外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

記者黃哲民／台北報導

調查局「外逃通緝犯查詢系統」昨（10日）晚公布京華城案「橘子」許芷瑜被通緝資料，外傳調查局網站因此被「朝聖」的網友塞爆，調查局今（11日）表示網站沒當機斷線，但網站後台紀錄顯示昨深夜11點到午夜，因瞬間流量過高而有登入緩慢狀況，並無遭外力攻擊跡象。

至於「橘子」去年（2024年）10月24日被通緝，事隔近半年才列入專刊的原因，調查局表示初期仍希望透過管道策動，讓「橘子」自行到案，但至今無進展，已符合列入專刊條件而公告，無特別考量。

現年30多歲的「橘子」許芷瑜，曾為柯文哲貼身秘書，在柯文哲擔任台北市長、台灣民眾黨主席期間，經手安排柯日常行程，柯因台北市長任內涉收賄、圖利京華城改建容積率獎勵，以及競選總統期間，涉公益侵占政治獻金與背信等罪嫌，去年8月30日被搜索約談，之後被羈押禁見至今。

台北地檢署查出，「橘子」涉參與威京集團主席沈慶京為京華城案行賄柯文哲1500萬元過程，且她去年8月27日從日本回台、同月29日清晨訂購機票迅速搭機赴日，而搜索查扣柯1張撕碎紙條，拼湊還原發現寫著「晶華orange出國」等字樣，懷疑柯預先下條子要「橘子」出國避風頭。

檢方透過「橘子」的朋友勸她回台說明未果，去年10月24日依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，經合法傳喚且拘提無著為由，對「橘子」發布通緝，可能潛逃地點包括日本或澳洲。

「橘子」遲未到案，是柯文哲繼續被羈押禁見防勾串滅證的原因之一，質疑柯的網友喊話柯應叫「橘子」回台說清楚。柯聲稱查扣紙條寫的orange（中譯即橘子）是arrange（中譯為安排）的筆誤，並說「橘子」是個愛玩的小孩、去年5月離職後，2人很少聯絡。

柯文哲的律師團在北院審理京華城案時，表示「橘子」的男友證稱「橘子」在日本求學，去年8月回台看牙醫，經醫師給藥治療無礙後，隨即回日本不耽誤學業，律師主張「橘子」返台就醫行程連家人都不知，柯也不曉得，彼此無勾串滅證之虞。