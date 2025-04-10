大雨狂降！台鐵內壢=富岡雙向停駛3hrs　鐵軌變黃河畫面曝光

▲桃園今天上午強降雨導致內壢至富岡段台鐵鐵軌淹水暫停行駛。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區今（10）日上午因鋒面強降雨導致內壢至富岡台鐵鐵軌淹水暫停行駛，據台鐵統計，上午9時52分起內壢站至富岡站間東、西正線積水超過軌面，無法開行列車，東、西雙線暫時停駛，總計影響23列次，總延誤時分為168分，旅客約5,210人，台鐵除成立應變小組因應外，並啟動公車接駁疏運旅客，中午12時10分取消公路接駁，恢復雙向通車。

▲桃園今天上午強降雨導致內壢至富岡段台鐵鐵軌淹水停駛，圖為平交道淹水狀況。（圖／熱心人士提供）

台鐵指出，今天上午9時52分許因，內壢站至富岡之間鐵軌淹水，東、西雙線暫時停駛，台鐵指派工務人員現場監視水情，並成立一級應變小組，台鐵啟動內壢至富岡站間雙向動公路接駁，協助輸運旅客，並在沿途各站請車務人員加強播音及引導旅客改乘其他交通工具。

▲桃園今天上午強降雨導致內壢至富岡段台鐵鐵軌淹水停駛，圖為桃園車站以公車接駁方式疏運旅客。（圖／熱心人士提供）

台鐵公司工務人員在中午11時53分起，監看內壢至富岡間鐵軌積水已退，富岡至內壢站恢復雙線通車，中午12時10分起取消公路接駁，統計至12時30分止，總計影響23列次，總延誤時分為168分，受影響旅客則約5210人。

台鐵表示，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

▲桃園今天上午強降雨導致內壢至富岡段台鐵鐵軌淹水停駛，圖為中壢車站以公車接駁方式疏運旅客。（圖／熱心人士提供）

另外，持信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。