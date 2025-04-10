桃園傑出演藝團隊選拔揭曉　12團隊脫穎而出

▲桃園傑出演藝團隊選拔揭曉，12團隊入選。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局10日表示，114年桃園傑出演藝團隊選拔結果揭曉，今年共有12個團隊脫穎而出：音樂類有狂美交響管樂團、金喇叭銅管樂團、風動室內樂團、風雅頌古箏樂團；戲劇類包含何日君再來劇團、沐寧相聲說演坊、犀牛劇團、慢島劇團；舞蹈類有君舞蹈劇場、敦青舞蹈團；傳統戲曲類則由桃興閣掌中劇團、景勝戲劇團入選。

市府文化局今日舉辦114年桃園傑出演藝團隊入選說明會，除詳介年度培育方向外，更邀請台灣相聲中堅世代、扎根桃園致力於相聲喜劇之新晉傑團「沐寧相聲說演坊」作小品演出，以及近年致力全台巡演並茁壯發展之「金喇叭銅管樂團」分享演出經驗，讓與會者深入了解年度扶植計畫，並透過團隊精采呈現感受桃園傑出演藝團隊其活力與魅力。

桃園表演藝術能量逐年攀升，登記立案演藝團隊累計超過300組，競爭相當激烈，114年第二屆潛力團：舞蹈類有萍影舞集、傳統戲曲類泰興樂掌中藝術團、音樂類S曼斯特重奏團、戲劇類為盛保羅魔幻劇團，持續培育並透過藝文評鑑、特色課程、異地觀摩、專業諮詢等方式，邀請學者攜手團隊成長，共同塑造桃園藝文品牌。