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持刀嗆「讓你們嘗我鮮血！」國小師暴走嚇壞學生　請長假休養

▲桃園市議員黃瓊慧昨(8)日在議會質詢時爆料會稽國小一名導師上課情緒失控爆走，拿刀比劃威嚇學生事件 。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

▲桃園市議員黃瓊慧昨(8)日在議會質詢時爆料，會稽國小一名導師上課情緒失控，拿刀比劃威嚇學生事件 。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園市會稽國小上周驚傳有一名導師，因不滿學生成績不佳，在課堂上拿出美工刀比劃，甚至言語威嚇學生「我要這把刀割下去、讓血噴在你們身上」等語，讓不少學生擔心受怕。對此，校方表示，該導師原本擔任行政職，應是近期轉任教職壓力大不適應，目前該師已自行請長假休養，學校已對教育局完成通報程序，教育局將介入調查。

桃園市議員黃瓊慧昨(8)日在議會質詢時爆料，會稽國小一名許姓導師，上週三疑因班上學生數學成績不佳，竟在課堂上情緒失控說自己不想活了，還當眾持美工刀架在自己脖子上，對學生表示：「我要這把刀割下去，讓血噴在你們身上、作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的鮮血！」此舉嚇壞在場學生，事後很多學生仍驚魂未定。然而，校方卻曾一度考慮將許姓班導轉調特教組長，引發家長與學生強烈不滿，認為許師明顯出現情緒控管問題，應立即停職接受治療，而非轉調留任。

對此，會稽國小校長鄭家興表示，許姓導師過去長期擔任行政工作，去年8月才重新接任教師職務，可能尚未完全適應，加上期中考壓力，因此情緒波動較大而暴走。且據許師所說，他當時僅是拿出美工刀比劃，並無傷人意圖，但仍被學生投訴，且其中一名學生的家長為校內幼兒園教師，得知後立即通報學務處，校方也立即啟動校安通報，並將許師調離導師職務，同時要求許師就醫接受心理評估。目前許師已自行請假3個月調適休養。

而針對外傳許師將調任特教組長一事，鄭家興則澄清，確實曾在內部開會討論中列為「可能的調任選項」，但方案尚未定案就遭外流，因此引起誤會。

桃園市教育局表示，學校目前已依規定完成通報程序，並安排代理教師接任許師，特教組長一職也未有任何異動。教育局強調，後續將持續追蹤並釐清相關責任，確保學生受教安全與權益不受影響。

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