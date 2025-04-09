桃園公部門暑期工讀　提供大專生400名額4／14起報名

▲桃園公部門暑期工讀，提供大專生400名額。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處辦理114年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，共計400名工讀名額。今年首度採用報名時，同步選填工讀單位志願機制，期提升志願分發效率，期學生累積職場實務經驗。歡迎符合資格的大專校院在學生，把握機會儘速報名！

市府9日指出，今(114)年度公部門暑期工讀受理報名期間自4月14日起至4月30日止；凡設籍桃園市、且就讀國內各大專校院之在學學生即可參加報名。報名方式採兩階段，第1階段於線上完成報名後，即進入第2階段即務必於報名截止前(以郵戳為憑)將各項應檢附證明文件掛號郵寄至「桃園市政府就業職訓服務處（就業促進課）收」(地址：330066桃園市桃園區民生路650號2樓) 。

▲桃園公部門暑期工讀，提供大專生400名額。（資料照／市府提供）

資格審查：5月19日（暫定）公告初審合格名單。遴選方式：5月26日（暫定）進行公開抽籤。錄取公告：6月18日。工讀期間：7月1日起至8月31日止。薪資待遇：7、8月份薪資新臺幣28,590元，工讀生需自負勞保、健保費個人負擔金額。

市府於暑假期間提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生公部門工讀機會，工讀單位為市府各局處及所屬機關，如婦幼發展局(好孕專車計畫)、養護工程處(騎樓整平桃園好行推廣計畫)、龜山區公所(宗教寺廟、藝文社造及文化工作計畫)等40個工讀單位，共計400名工讀名額。

為打造智慧桃園，市府就業職訓服務處持續導入數位培力課程學習，讓工讀生於工讀期間，利用網路學習數位、AI等知識技能，累積數位化技能及專業知識技能。此外，藉由成果分享競賽，同學們可透過製作工讀歷程檔案，記錄工讀期間職場體驗與個人成長歷程，經由審視參與工讀的成果，也為未來職涯作充分準備；就業職訓服務處亦將辦理成果發表競賽，讓參與計畫的青年相互交流職場實習心得，並擇優表揚鼓勵。