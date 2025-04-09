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桃園市114學年度國中小新生　線上報到日程發布

▲桃園市114學年度國中小新生，線上報到日程發布

▲桃園市114學年度國中小新生，線上報到日程發布。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為減輕家長與學校行政人員負擔，提供便利服務並兼顧資訊即時性，桃園市立國中小自111學年度起，即採用新生線上報到作業，家長們只要透過瀏覽器、手機連結至桃園市「新生報到系統」（https://nsc.tyc.edu.tw/web/）或掃描QRcode，即可完成新生線上報到作業。

市府教育局9日指出，114學年度於系統新增學校提醒家長缺件事由備註，及總量管制學校，新生家長倘核對系統帶入設籍日期與實際資料不符，可上傳戶籍資料佐證功能，使新生報到流程更加順暢。

桃園市公立國中新生線上報到，非總量管制學校報到時間為4月14至20日中午12時止；若學生所屬學區學校為總量管制學校，依相關規定學校將進行登記的新生進行審查，經審查公告錄取名單後，再進行正取報到或轉介作業。

總量管制學校於4月9日公告入學審查排序結果，採2階段辦理新生報到作業，第1階段為4月9日至13日中午12時，此階段正取生辦理新生線上報到、備取生填寫轉介學校順序；第2階段為4月14日至20日中午12時，為備取生遞補轉正線上報到，以及轉介學生至轉介學校辦理新生線上報到。

另家長也可選擇現場(實體)報到，依照學校通知單上日期，親自到校完成報到程序。國中總量管制學校為慈文國中、建國國中、文昌國中、內壢國中、青埔國中、東興國中、中壢國中、平鎮國中、大成國中、永豐高中國中部、光明國中、龍潭國中、大崗國中及觀音高中國中部等14所學校。

國小部分，非總量管制學校新生線上報到時間為4月14日至20日中午12時止；若學生所屬學區學校為總量管制學校，依相關規定學校將就已進行登記之新生進行審查，經審查公告錄取名單後，再進行正取報到或轉介作業。總量管制學校將於4月9日公告入學審查排序結果，採2階段辦理新生報到作業，第1階段為4月9日至13日中午12時，此階段正取生辦理新生線上報到、備取生填寫轉介學校順序；第2階段為4月14日至20日中午12時，為備取生遞補轉正線上報到，以及轉介學生至轉介學校辦理新生線上報到。

另家長也可選擇現場（實體）報到，依照學校通知單上日期，親自到校完成報到程序。國小總量管制學校為文山國小、中平國小、青埔國小、元生國小、青園國小、南勢國小、文化國小、義興國小、瑞塘國小、楊明國小、八德國小、仁德國小、樂善國小及文青國中小等14所學校。

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