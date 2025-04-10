全台第1！國際永續標章認證旅行社在花蓮　擦亮有機觀光品牌

▲花蓮縣長徐榛蔚（右）代表頒發全台第一張GSTC認證給花蓮儷庭旅行社。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣旅遊產業迎來重要里程碑！由「全球永續旅遊委員會」（Global Sustainable Tourism Council）認可，全台第一個獲得國際級永續標章GSTC的本土旅行社就在花蓮！花蓮縣長徐榛蔚10日代表頒發全台旅行社第一張GSTC認證給花蓮儷庭旅行社，共同宣示花蓮邁向2025零碳元年，持續推動「智慧友善、觀光花蓮、永續共好」的決心，為台灣永續旅遊打開世界之門。

徐榛蔚表示：「永續就是花蓮的日常」！花蓮縣政府以「全民淨零生活轉型行動」和「新淨零旅遊城市」兩大核心，推動2025年為花蓮零碳元年，積極引導縣內相關產業朝向與環境永續共好方向邁進。此次由花蓮縣內的儷庭旅行社拔得頭籌，獲頒全台旅行社第一張由「全球永續旅遊委員會」認可的國際級永續標章GSTC認證，代表花蓮推動永續共好的決心，更顯示縣內相關產業積極配合綠色轉型，真正將「永續」從理念落實為企業日常，也讓花蓮領航永續未來的成果邁向世界！

徐榛蔚10日代表將GSTC標章頒發給麗翔酒店連鎖旗下的花蓮儷庭旅行社，也恭喜花蓮業者成為台灣第一家取得GSTC標章的本土旅行社。

獲頒標章的儷庭旅行社總經理張琄菡表示，此次獲頒的GSTC認證，是由擁有百年歷史，總部位於荷蘭的國際知名驗證機構Control Union Certifications依據「全球永續旅遊準則」進行18個月的嚴格審查，確認旅行社的政策制定、供應鏈管理、環境實踐與文化尊重都能落實永續規範，也顯示該旅行社在永續旅遊領域的高度承諾與實質作為。

張琄菡並強調，本次認證過程不但與供應鏈業者一同升級，未來更將持續以花蓮為核心設計東海岸永續遊程，透過與部落、社區、文化組織與環境團體合作，提供兼具深度體驗與低環境衝擊的行程，連結更多在地生態與文化脈絡，讓世界用全新角度看見花蓮的深度與美好。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，根據國際旅遊平台調查顯示，8成以上國內遊客認為永續旅遊很重要，更有近半數遊客願意為永續旅遊支付更高費用，此次有縣內旅行社取得GSTC認證，代表著花蓮不再只是「好吃、好玩」，更是「值得信賴的永續目的地」。他將花蓮觀光策略定位為「有機農業」、「有機生活」、「有機觀光」3個具體施政面向，而有機觀光又與落實ESG、SDGs或GSTC等永續發展或旅遊準則有著密切關係；觀光處將持續推動低碳或零碳遊程，並將協助縣內觀光及工商產業，落實各項企業所需之ESG認證或獲得零碳旅遊憑證，以打造大健康計畫下之「療癒之都」為目標，不但能為保護地球盡上一己之力，更要讓遊客一來再來、Long Stay、選擇平日來花蓮，為花蓮觀光創造高附加價值，更落實有機觀光的目標。

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