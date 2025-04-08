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小店翻轉成大亮點！縱谷再添2處優化品牌　旅遊行程值得停留

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。（圖／縱管處堤供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在地旅遊的吸引力，不只來自自然風景，更來自旅途中與人、土地和品牌故事產生的連結。由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動的花東亮點改造計畫自啟動以來，持續透過空間與設計導入，協助在地業者創造出結合自然質感與互動體驗的品牌場域，並透過視覺統一設計、導覽動線規劃與在地圖像元素的應用，讓空間更具溫度與辨識度。

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

縱管處指出，今年度獲選參與亮點改造計畫的兩家花蓮玉里在地業者——金喜檸檬與清優嶺體驗農園，藉由空間改造與場域氛圍優化，讓旅人願意停下腳步，走進小店、感受地方的溫度，進而提升在地品牌的辨識度與吸引力。

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

本次空間改造係縱管處為輔導花東觀光圈在地業者，透過規劃設計團隊深入品牌經營現場，從導覽動線、視覺語彙到旅客互動情境，量身打造空間轉化方案，讓場域成為品牌故事最直覺的延伸。

「金喜檸檬」由部落青年返鄉創立，最初在市場、市集與餐車上販售，因缺乏固定店面，不易向顧客完整傳遞經營理念與背後故事，互動與信任感也難以建立，因此申請改造計畫，將自家空間改為銷售場所，場域升級為結合農產品展售、部落教室、課程活動與展示機能的多功能空間，提供食農課程、部落教室與情境式購物體驗，創造出具生活與品牌識別的空間氛圍。

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

「清優嶺體驗農園」由返鄉青年經營，種植香水檸檬、火龍果、小油菊等作物，並提供農事體驗與園區導覽等多元活動，深受親子與團體旅客歡迎。

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

此次改造著重於「體驗長廊」空間優化，設計採透氣、可拆卸的棚架結構，有效改善過往悶熱不適的體驗環境，同時兼具遮陽、避雨與環保集水等功能；也透過設置入口意象與教育看板，提升空間識別度與導覽內容完整性，讓農園成為社區共享的體驗場域，帶來更具教育性與舒適度的旅遊體驗。

▲「金喜檸檬」返鄉青年透過空間改造升級場域形象，打造結合展售、教室與體驗活動。(圖縱管處堤供下同)

透過年年累積的成果，這些分布在花東縱谷各地的小亮點，正逐漸串聯成東觀光區最獨特與設計能量的光芒。縱管處表示，自亮點改造計畫推動至今，已輔導改造超過30個地方亮點，從空間設計、包裝形象到品牌體驗全方位升級，逐步打造東部地區的在地品牌風景線。

例如「九日良田」、「果子俠農創」、「木日光文旦驛站」等案例，在空間設計、包裝形象與體驗規劃上全面優化，不僅提升品牌識別與場域氛圍，也成功帶動媒體曝光、合作機會與觀光能見度。亮點計畫不只是設計介入，更是協助地方品牌走向市場的重要推進力量，讓原本具潛力、擁有地方特色卻尚未被充分挖掘的在地店家，有機會被更多人看見、走進、記住，成為旅行中值得停留的亮點。
 

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