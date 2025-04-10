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批美「霸凌關稅」 陸商務部：堅定不移對外開放，走好自己的路

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅持續混戰，大陸商務部今（10）日出面向市場喊話，稱面對美國「霸凌關稅」，將堅定不移推進高水準對外開放，堅定不移走好自己的路；更強調中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰，同時將幫助外貿企業擴寬內銷管道。

大陸商務部今日下午召開例行記者會，發言人何詠前表示，作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，面對美國霸凌關稅，中國將堅定不移推進高水準對外開放，堅定不移走好自己的路，以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性。

何詠前說，中國將堅定不移辦好自己的事，以中國的確定性對沖外部環境的不確定性；商務部將幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，用好消費品以舊換新政策，深入開展內外貿一體化工作等等。

她喊話稱，中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、穩外貿政策接續發力，中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。

▲▼大陸商務部新聞發言人何詠前。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸商務部新聞發言人何詠前。（圖／翻攝央視新聞）

何詠前提到，近日，商務部已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷管道。

對於是否就關稅問題與美國展開談判，何詠前表示，中方的立場是明確的、一貫的。談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

至於，中國是否會繼續對美加徵更高關稅？何詠前回應，「對於你提的假設性問題，目前我無法進行評論」。但她也說，「我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益」。

另有記者提問，來自美國的產品，通過自由貿易試驗區進入中國市場，是否能不受今年新增關稅的影響？何詠前介紹，自貿試驗區內有關特殊監管區域現行保稅政策維持不變，根據相關規定，商品離開有關特殊監管區域，進入國內市場內銷時，需補繳相應稅款。

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