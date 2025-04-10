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揭露川普關稅荒謬真相！白宮顧問疑「捏造假學者」　遭馬斯克批愚蠢

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美媒MSNBC痛批，川普淪為帶給全球經濟浩劫的獨角獸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普最近針對各國祭出「對等關稅」政策，大幅提高各國輸美貨品關稅，引發全球股市震盪。面對貿易成本大幅增加，75個國家緊急向白宮要求洽談，盼能消除雙方貿易壁壘。在此之際，特斯拉執行長曾要求川普撤回關稅政策，同時還批評白宮貿易顧問納瓦洛「比磚頭還蠢」，納瓦洛的背景再度受到矚目。

在川普決定暫緩75國對等關稅執行前，被外界認為設計這套關稅制度的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）便淪為眾矢之的。馬斯克6日在社群平台X發文痛批，表示這位聲稱擁有哈佛大學經濟學博士學位的貿易顧問納瓦洛「什麼也沒造出來」，並表示納瓦洛的腦袋比磚頭還要蠢，質疑其在專業領域的權威。

納瓦洛也不甘示弱，在7日受訪時更回應稱，「馬斯克雖是知名科技企業家，但本質上卻只是『汽車組裝者』，而非汽車製造商，這白宮的人都知道！」

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮貿易顧問納瓦洛。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，馬斯克去年在美國總統大選期間，曾經捐助2.9億美元給川普競選團隊，因此普遍被外界視為川普的親近人士，在川普宣誓就職後更負責執掌政府效率部（DOGE）削減聯邦預算、縮編政府部門組織。然而自從川普宣布對多國課徵10%基準關稅和對等關稅後，馬斯克便因全球股市重挫而開始批評關稅政策。

馬斯克5日在X連續發文，回應納瓦洛的批評，「無論你怎麼定義，特斯拉都是美國最好的汽車製造品牌！納瓦洛應該去問他自己杜撰出來的假專家：Ron Vara」

外界非常關切，川普政府到底如何構思出對等關稅政策。然而，先前美國華府智庫「美國公共政策企業研究院」（AEI）的分析師重新計算後發現，川普政府對於各國稅率的計算公式出現分母使用係數代入錯誤，導致對外公布的關稅數據是實際正確數據的4倍。相關消息一出，引發外界對白宮貿易顧問的質疑。

外界發現，Ron Vara其實只是納瓦洛（Navarro）字母重新拼組而成。中國媒體《CGTN》便曾在報導指出，「這位對華鷹派的學者Ron Vara最終被發現是幻想出來的人物」，就連美媒《紐約時報》也曾於2019年報導此事，揭露Ron Vara其實就是納瓦洛本人。

▼MSNBC揭露川普關稅計畫背後的荒謬故事，竟與白宮貿易顧問諾瓦洛捏造的假學者有關。

對此，「美股艾大叔」在《鉅亨網》的專欄分析上，便指出川普對於納瓦洛的信任，其實源自於第一任期。川普以政治素人身分參政後，女兒伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）負責遴選經濟顧問，當時他在亞馬遜網站經濟類書籍暢銷書排行榜看到《致命中國》（Death by China）一書後，便決定聯絡該書作者：納瓦洛。

《致命中國》描述中國在貿易過程「不公平」的做法，該書經常引述「中國問題專家」瓦拉（Ron Vara）的精闢觀點，納瓦洛聲稱瓦拉是波斯灣戰爭的預備役軍人、且曾在哈佛大學攻讀經濟學，但經澳洲學者查訪後，卻發現哈佛大學根本沒有這個人。

►勸退關稅失敗　馬斯克嗆川普顧問「白癡」：比磚頭還蠢

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