美國強徵中國125%關稅　陸外交部嗆：貿易戰「必將奉陪到底」

記者廖翊慈／綜合報導

中國9日宣布反制措施，將美國所有進口商品的關稅提升至84％。不料，美國總統川普於台灣時間10日凌晨再宣布，美國將提高對中國的關稅至125%。中國外交部發言人林劍10日在舉行例行記者會上，對此直言，「若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

▲中國外交部發言人林劍表示，對於貿易戰，中方不願打，也不怕打。（圖／翻攝中國外交部）

據《澎湃新聞》報導，法新社記者向林劍提問，「川普總統對大多數國家暫停關稅，但仍維持對中國加徵125%關稅。中方對此有何回應？中方是否會進一步對美國輸華產品加徵關稅？」

▲美國總統川普對中國強徵125%關稅 。（圖／達志影像／美聯社）

林劍回應，「美方出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓牟取私利的武器，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織的規則，嚴重損害，以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。」

他指出，「採取必要的反制措施，反對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權、安全、發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益。」

林劍強調，「得道多助，失道寡助。美國的倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，我們絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不坐視國際經貿規則，和多邊貿易體制被破壞，美方將自身利益，凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益，服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會更加強烈的反對。」

▲中美貿易戰持續升溫。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普透過自家社群媒體Truth Social發文內容如下：

鑒於中國對全球市場表現出明顯缺乏尊重，我在此宣布，美國對中國徵收的關稅即刻起將提高至125%。希望在不久的將來，中國能意識到，剝削美國及其他國家的時代已經無法持續，也不再被接受。

相對地，鑒於超過75個國家的代表，包含美國商務部、財政部與貿易代表署（USTR），已就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱以及非貨幣性關稅等議題，與美方展開協商，且在我的強烈建議下，這些國家並未以任何方式對美國進行報復，因此我已批准對這些國家實施為期90天的「暫停措施」，並在此期間大幅降低對等關稅至10%，同樣即刻生效。