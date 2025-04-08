春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

▲一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著春日腳步悄然來臨，新北河濱公園苦楝樹悄悄換上夢幻紫衣，位於樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園，正值苦楝花期，一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。當花瓣飄落時，更是宛如細雪紛飛，營造出詩意盎然的「苦楝花雨」，讓人陶醉於這場春日限定的浪漫景緻。

「苦楝」為臺灣本土的原生樹種，是台灣常見的落葉喬木，其植株生長特性適應力極強，可說是不畏潮風、鹹土且抗旱，象徵生命力的頑強，主要分布於中低海拔地區，每年3月至4月進入花期，呈現淡紫色至淺粉紫色，帶有白色或微微粉紅的細節，每朵花約有5枚細長花瓣，花瓣略微向後反捲，使其看起來輕盈而飄逸，其呈圓錐狀花序，一串串小花密集盛開，整體如雲霧般夢幻，帶有清淡幽香，特別是在微風中能聞到一絲淡雅的香氣，成為春天最優雅的點綴。

▲「苦楝」為臺灣本土的原生樹種，是台灣常見的落葉喬木。

優點不僅如此，其樹根深長有利於水土保持特性，是臺灣河邊造林常見的樹種之一，苦楝分佈於樹林山佳沐心池及三鶯棒壘球場運動公園遊戲場周邊沿線，主要集中於樹林山佳沐心池畔周邊與三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處，每當苦楝花綻放，恍如一層層粉紫色雲朵飄落在枝頭，更散發出淡淡清香，微風吹拂夾帶花朵芳香，讓人心曠神怡，頓時忘卻城市的喧囂及煩惱。

新北市高灘處長黃裕斌表示，春天很適合市民朋友到新北河濱公園騎腳踏車、散步及運動，循著自行車道騎乘，沿路伴隨艷麗芳香的花朵，不論是獨自散步、與親友共遊，或是拍攝春日美照，都能感受到這場大自然帶來的浪漫饗宴，趁著春光明媚，快來一場與「紫色花雨」的浪漫邂逅吧！

▲營造出詩意盎然的「苦楝花雨」，讓人陶醉於這場春日限定的浪漫景緻。