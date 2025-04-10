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【廣編】全球首創「看得見的月亮」蛋黃酥　一之鄉「金黃月見酥」正式問世

全球首創「看得見的月亮」蛋黃酥　一之鄉「金黃月見酥」正式問世（圖／一之鄉提供）

▲一之鄉總經理葉怡君發想催生「金黃月見酥」。（圖／一之鄉提供）

【廣編特輯】

圖、文／一之鄉提供

歡慶50週年的台灣烘焙品牌「一之鄉」，於大稻埕百年歷史空間「南街得意」舉辦匠心獨具的新品分享會，正式發表全新創作「金黃月見酥」。現場喜迎超過30家媒體與網紅部落客，座無虛席，桌椅甚至不敷使用。來賓搶先一嚐「看得見的月亮」蛋黃酥，不僅驚艷於視覺創意，更讚嘆口感平衡、蛋黃濕潤不膩，紛紛直呼這是一款「想買回家的創新台灣點心」。

這款結合月亮意象、視覺美感與頂級原料的作品，不僅是傳統蛋黃酥的進化，更象徵台灣糕餅設計邁向文化與美學的新高度，開啟台灣的「月見傳說」！

由總經理葉怡君發想催生的金黃月見酥，以「看得見的月亮」為核心，讓滿月般金黃的蛋黃框入餅中，如同夜空皎潔明月，不僅讓視覺驚艷，更喚起想家的人思念之心。也如同南韓「影像藝術之父」白南準所說「月亮是最古老的電視」，代表人類亙古以來的祈願圓滿。

葉怡君說：「我從小就愛吃蛋，甚至被同學封為『拜蛋教』，每到節慶，總希望吃到糕餅裡更多蛋黃。但我想，為何蛋黃總是深藏餅中？希望它像月亮一樣清晰可見，勾起靜夜凝望，最深的思念。」

她的靈感，也來自日本NHK大河劇《致光之君》中，描繪作家紫式部創作經典《源氏物語》的多彩世界。「平安王朝的貴族女性穿著十二單衣，每一層都繁複優雅，精緻如詩。我想，台灣糕餅也可以如此細膩動人。」

產品主廚王彥欽則分享，這款酥皮糕餅，經歷數百次調整，終於以法國依思尼無鹽發酵奶油打造出如「千層月光」般酥而不膩的口感。蛋黃選用AA級超大尺寸，以台灣花雕酒醃釀，結合健康概念的「減糖烏豆沙」與銀川農場的有機米穀粉，堆疊出鹹甜交錯、香氣分明的完美層次，每一口都彷彿咀嚼詩意。

本品已申請專利中，更強調台灣工藝職人的每日限量、手工製作，十分稀少，預計將掀熱潮。4月15日凌晨零點，將於「誠品線上」網站與「一之鄉」官網及門市，同步開放預購。

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