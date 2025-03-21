買8盒不二坊蛋黃酥「只拿到3盒」　代購男拒退2千...下場慘了

▲彰化市不二坊蛋黃酥代購爭議不斷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市蛋黃酥名店「不二坊」每到中秋節前夕，店門外總是排滿長長人龍，一名24歲馬姓男子利用臉書暱名發布代購不二坊蛋黃酥的訊息，有民眾信以為真，匯款3800元要買8盒，面交時僅拿到3盒，對方推託買不到又拒絕退款2000元，還失聯落跑，民眾怒告，彰化地院審結、依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判馬有期徒刑1年。

不二坊蛋黃酥中秋節前，店家除了電話訂購，僅開放前幾天現場購買，消費者只好轉向代購，讓代購費用一路持續飆漲，依據2023年9月代購價，一盒15顆入的蛋黃酥，原價750元，蝦皮代購飆升到2100元，一盒6顆原價300元，該名馬男代購價一盒售出475元，大賺5成。

▲彰化市不二坊蛋黃酥名店。（圖／ETtoday資料照）

起訴書指出，馬男明知自己無法取得足夠的不二坊蛋黃酥，卻於2023年9月5日前，利用臉書帳號，發布代購不二坊蛋黃酥的訊息，並附上虛假的網路連結。被害人信以為真，透過臉書聯繫被告，並與被告以LINE通訊軟體洽談代購事宜。

被告向民眾謊稱可以代購，要求其將款項匯入指定帳戶，承諾會依約定時間地點交貨。被害人遂於當年9月12日匯款3800元。然而，被告僅交付1800元的3盒蛋黃酥後，便失聯且拒絕退款，致使對方遭受財產損失。

法官審酌被告於偵查及審理程序中均坦承犯行，態度尚佳，顯示其具備悔意。然而，被告基於貪圖利益，利用網路平台進行詐騙，造成被害人財產損失，量被告年紀尚輕，國中畢業後曾擔任工廠作業員等等因素，量處被告有期徒刑一年。



