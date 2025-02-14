營養與美味「點」亮孩子健康成長　台南發布幼稚園176道點心食譜

▲台南市教育局特編製《台南市幼稚園餐點建議食譜》，收錄176道專為幼兒量身設計的點心食譜，14日在崇學國小正式辦理發布會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了進一步提升幼兒點心的營養與多樣性，台南市教育局特編製《台南市幼稚園餐點建議食譜》，收錄176道專為幼兒量身設計的點心食譜，14日在崇學國小正式辦理發布會，現場並有28所參與設計的幼兒園所進行現場實作。

黃偉哲市長表示，為提升幼兒餐點的品質與營養，台南市自113學年度起，將公立幼稚園的午餐及點心餐費調升至每月990元，此次《台南市幼兒園餐點建議食譜》特邀請公立幼兒園、營養師及專家共同規劃設計，期盼結合各園所已配置的廚工人力，讓各園所根據幼兒營養需求與園所設備，選擇適合的自製點心，提升餐點自製比率。

教育局長鄭新輝指出，這不僅是一本食譜，更是一份對幼兒健康成長的承諾，食譜中收錄176道營養豐富、口感多樣的點心食譜，每道點心皆有營養師標註熱量與份量，並經專家審核，排除不恰當的加工食材或烹調模式，讓幼兒從小養成清淡口味並學習品嘗原型食物；此外，部分食譜特別結合台南在地食材，並設計一些適合幼兒DIY的料理，讓老師可搭配課程，將食農與食育教育自小融入幼兒的日常生活。

教育局進一步說明，本食譜烹調工具有常見的電鍋、瓦斯爐等家電用品，並特別加入智慧型蒸烤箱的烹調方法。園所可根據自身的製備工具與食材庫存進行查閱與參考，讓點心製作更簡便，並進一步提高自製頻率。本食譜將配發全市所有公幼園所作為重要工具書，電子書也同步公告於台南市學校午餐教育專網(https://lunch.tn.edu.tw/)，歡迎私幼、家長與各界共同利用，讓所有幼兒都能享用健康、美味、營養的點心。