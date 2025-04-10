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Google地圖導航出包　印尼BMW墜高架橋2人輕傷奇蹟生還

印尼一名司機用Google地圖導航，被指引開向「未完工高架橋」，載著乘客從40英尺（約12公尺）高墜落，2人奇蹟生還。（圖／翻攝自X）

▲印尼一名司機用Google地圖導航，被指引開向「未完工高架橋」，載著乘客從40英尺（約12公尺）高墜落，2人奇蹟生還。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

Google地圖提供使用者清楚地標、線條或照片等詳細資訊，相當便利，讓全球民眾習慣使用。印尼近日發生一起驚悚事故，一名司機魯迪（Rudie Heru Komandono）載著乘客瓦西尼（Endang SriWahyuni）前往目的地，途中Google地圖導航他到未完工的高架橋，2人就從40英尺（約12公尺）高墜落；奇蹟的是，兩人倖存只有輕傷。

根據外媒《太陽報》報導，當地時間9日印尼一名司機魯迪開著BMW載到一位乘客瓦西尼，他用手機使用Google地圖服務，但導航疑似出包，將魯迪導向未完工的高架橋，連人帶車墜落從40英尺（約12公尺）高度墜落。路邊監視器畫面也拍到車子墜落到車水馬龍的平面道路。

慶幸的是，魯迪駕駛的BMW墜落平面道路時，剛好道路上沒有其他車子，沒有撞上他人，而警察和醫護人員趕抵後，對魯迪和瓦西尼進行治療，兩人奇蹟生還也僅有輕傷。魯迪事後表示，因為天色昏暗，他照著Google地圖導航開車，途中不斷一直變換道路，最後才發現被指引到未完工的高架橋。

事發地點未完工的高架橋。（圖／翻攝自X）

▲事發地點未完工的高架橋。（圖／翻攝自X）

當地警方事後表示，未完工的高架橋上有警告標語及護欄，但魯迪剛好從護欄間隙通過，「他太專注看Google地圖，才沒有意識到自己路上有護欄和其他障礙物，結果差點出人命」；目前司機和乘客送到醫院治療後，確定沒有重傷後已經各自回家。

除此之外，當地交通單位為了避免類似事故再次發生，已經在事發地點設置警告標示，也有對施工公司展開調查，要釐清高架橋明明未完工，卻沒有做好完善的封閉措施。

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