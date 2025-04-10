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中美不示弱！堵死談判契機點　左正東：向WTO控告美也難有結果

▲▼美國反關稅示威。（圖／路透）

▲美國各地出現反關稅示威。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普今（10）日宣佈將對不採取報復性行動的國家實施90天的關稅暫停，但上調對華關稅至125%，甚至可能到150%，中國也反擊「奉陪到底」，並且向世貿組織(WTO)起訴美國，是否對美國有所制約？台灣國際政治經濟學者左正東接受《東森新媒體ETtoday》訪問出，世貿組織上訴機制於2019年開始停擺，中國起訴美國效果有限。回到根本，中美再怎麼不愉快，最終還是得溝通談判。但目前來看，雙方溝通管道極度不暢通，跟中國一起反制的歐盟最終態度也很關鍵，直到現在中美談判契機點還沒出現，全球各國也能被動觀望。

中美關稅戰一天一變，中國昨9日宣布最新反制措施，於今10日12時01分針對美國所有進口商品的關稅提升至84％。美國總統川普於北京時間10日凌晨再宣布，美國將提高對中國的關稅至125%。另外，超過75個國家與美國進行協商，因未對美國進行報復手段，川普授權為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低「對等關稅」至10%，全部即刻生效。

中國商務部今天下午15時開新聞發佈會，中外記者圍繞中美是否有接觸？中方是否繼續跟美方硬碰硬等問題，大陸商務部發言人何詠前也重申，「談，大門敞開，打，奉陪到底。我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」

面對美國「極限施壓」，中國也有強硬反制促施，包括在向世貿組織追加起訴美國對華實行高關稅不合理行為，是否能緩解中美氛圍，答案是幾乎很難。2019年以來，WTO上訴機構因法官缺席而持續停擺。 目前至少有29件尚未解決爭端案件，提交爭端申訴的國家包括中國、印度、印尼、巴基斯坦、南韓和美國等。

台灣國際政治經濟學者、國立台灣大學政治系教授左正東接受《東森新媒體ETtoday》訪問出，「中國大陸對 WTO提起訴訟，對美國可能沒有效果的，WTO上訴機制現在已經停擺，即使中國大陸跟歐盟等20多個國家成立替代性的上訴機制，美國沒有在參與的國家當中，所以美國不會受到替代性的上訴機制的拘束。」

既然 WTO對美國和川普沒有用，中國必須遵循現有機制去替自己爭取權益。左正東也指出，中國大陸昨天發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，主要還是爭取更多其他國家的支持，並且防止美國以關稅作為槓桿，要求其他國家增加對中國大陸的關稅，像是加拿大和墨西哥可能有這樣跡象，也是大陸要去防止最壞「排除中國條款」。

左正東進一步分析，「即使WTO上訴機制失靈，但中國大陸依然要去起訴美國惡行，運用WTO機制去防堵對他不公平的貿易政策，因為歐盟和很多國家還在WTO，依然是一個多邊機制，而中國大陸對美國採取強烈的報復，結果川普暫緩「對等關稅」，用道德上制高點，來爭取更多國家會同情他的立場。」

▲▼歐盟對川普政府祭出反制關稅。（圖／路透）

▲歐盟對川普政府祭出反制關稅，最終是否會一直與中國大陸站在反對面也是關鍵。（圖／路透）

回到核心，中美如何先化解矛盾？左正東也分析，一是目前為止中美談判管道出現很大問題，具體議題雙方沒有達成共識，甚至根本沒有共識。

二是，中國大陸在白皮書裡強調要遵守中美2020年簽署的第一階段貿易協議，如果川普要求中國大陸完全遵守，中美之間是可以談判，比較好情況是，中美以2020年簽署的第一階段貿易協議為基礎，再簽署一個升級版的貿易協定，這樣雙方都有台階下。

左正東也直言，中美雙方的溝通管道一開始就出現問題，尤其川普上任以來，中美開始相互採取報復，直到宣布「對等關稅」，全球只有中國大陸採取了一系列的報復措施，其次是歐盟，這也顯示中美還沒找到合適的溝通管道，還以及很核心的問題，「雙方都不願意示弱。」

「川普還是一個極有彈性的人」，左正東也進一步說，中美確實還沒出現談判契機點，時局一直變化，包括歐盟的態度是也很重要，倘若中國大陸稍微靈活一些，或許中美就有談判契機，但現在看起來幾乎不可能。

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