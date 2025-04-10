對18家美企下手　陸提前召開「出口管制工作會議」

▲大陸2025年全國出口管制工作會議。（圖／翻攝大陸商務部網站）

記者陳冠宇／綜合報導

2025年大陸全國出口管制工作會議4月9至10日在北京召開，而就在會議舉行的第一天（9日）晚上，大陸商務部宣布對6家美企實施制裁，列入「不可靠實體清單」，並將12家美國實體列入出口管制管控名單。值得注意的是，今年會議較前兩年提前舉行，是否與應對中美貿易戰有關，啟人疑竇。

據公開資料，大陸的2024年全國出口管制工作會議10月10日至11日在北京召開；2023年全國出口管制工作會議9月1至2日在河北召開。相較於前兩年在秋季舉行，今年會議直接提前至春季，由於時逢中美關稅戰開打，引發聯想。

為了報復美國關稅，大陸商務部9日晚上公告，將美國6家實體列入「不可靠實體清單」，將禁止這6家美企從事與大陸有關的進出口活動，以及禁止在大陸境內新增投資。同時，還宣布將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。

據大陸商務部消息，今年的大陸全國出口管制工作會議指出，當前國際形勢複雜嚴峻，商務部會同各有關部門、各地方加快完善現代化國家出口管制體系，持續提升出口管制效能，統籌好發展和安全，以高水準安全保障高質量發展。

會議要求，從完善法律法規、加強物項列管、強化許可執法、加強多雙邊出口管制對話交流、推進合規建設等方面，進一步完善現代化國家出口管制體系，「更好維護國家主權、安全、發展利益」。

據報導，參加該會議的有大陸各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團商務主管部門負責人，以及有關部門和單位負責人。