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川普稱中國望達成協議　陸外交部2度強調：美方應拿出尊重

▲中國外交部發言人林劍稱，美方應拿出尊重的態度。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍稱，美方應拿出尊重的態度。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普近日對全球加徵關稅後，稱「中國希望達成協議」。中國外交部發言人林劍10日在舉行例行記者會上，對此連兩日強調，「美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。」

據《澎湃新聞》報導，土耳其阿納多盧通訊社向林劍提問，「美國總統川普表示，『中國希望達成協議，但他們不知道該如何開始。』中方對此有何評論？中美之間就關稅談判問題有任何接觸嗎？」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）對中國強徵125%關稅。（圖／路透）

林劍指出，「美方仍在對中國濫施關稅，對這種霸道、霸凌的行徑，中方堅決反對，絕不接受，施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。」

林劍將9日的發言再次拿出來強調，「美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

中國為了報復川普的關稅政策，9日再對所有美國進口的產品加徵50%關稅，算上先前的34%，總計為84%。不料，美國總統川普於台灣時間10日凌晨再宣布，美國將提高對中國的關稅至125%。

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