大甲媽起駕「大執法」！18hrs開190張罰單　警曝回鑾時再來一波

▲▼大甲媽起駕18小時內，警方共開出190張罰單，呼籲民眾不要以身試法。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境吸引數十萬名信眾跟隨祈求平安，但有民眾心存僥倖，以為警方忙於維持秩序，無力針對違規行為開單，清水警方直言「你錯了」，從起駕的4日晚間6點到隔天中午12點，18小時內開出190張罰單，其中以未戴安全帽58件最多，警方也公布回鑾的取締時間，12日上午8點至13日下午3點，呼籲民眾不要以身試法。

大甲媽祖4日晚間10點45分起駕，不過清水警方早在晚間6點就在遶境沿線及週邊道路執行違規攔截取締，統計4日晚間6點至5日中午12點，開出190件違規，包括未戴安全帽58件、逆向行駛7件、無照駕駛15件、闖紅燈19件、紅燈右轉2件、違規停車47件、遮蔽車牌1件、改裝車12件、不依標誌標線號誌指示11件、行駛禁行機車道1件、駕車使用手持行動電話3件、酒駕1件、使用他車牌照、牌照借供他車使用各1件、牌照吊扣期間行駛1件及噪音車9件。

清水警分局表示，大甲媽進香回鑾，預計12日下午進入沙鹿區，除事先警力佈署維護鑾轎安全外，亦提醒民眾不要以為警方忙於維持秩序，沒時間取締交通違規，預計從12日上午8點至13日下午3點，加強取締各項交通違規，請民眾務必遵守交通規則。