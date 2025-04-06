　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

▲虎尾警分局將動用警力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖鑾轎經虎尾市區示意。（圖／虎尾警分局提供）

記者游瓊華／雲林報導

大甲鎮瀾宮「大甲媽」媽祖遶境進香於4月4日起駕，活動行經雲林虎尾警分局轄區於7日（一）及9日（三），近年來自各地的龐大隨行虔誠信徒，於神轎周邊人、車綿延數公里，警方將執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。

虎尾警分局說明，7日上午6時至12時因大甲媽遶境循元長行經崙仔橋往新港，於土庫鎮圓環、雲97鄉道、145甲縣道元長往新港沿線路段，將湧入大量人車，尤以崙仔橋周邊道路因陣頭接駕儀式，於11時至14時該路段將無法通行，請用路人改道由145縣道行駛，以節省行車時間。

大甲媽回鑾9日於上午5時至10時將遶境虎尾鎮市區，將致林森路一、二段、德興路、光復路及中正路等路段行車受阻或延遲，用路人可利用虎尾鎮158縣道外環道及防汛道路等改道；當日上午9時至12時期間虎尾清雲路段至中正橋預計湧入大量陣頭人車，請欲前往高鐵雲林站之用路人改行舊西螺路或縣道145前往，另來往西螺、虎尾間可循新闢雲禾大橋或雲71鄉道替代。

▲虎尾警分局將動用警力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局將動用警力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／虎尾警分局提供）

預期今年遶境活動因人潮眾多，請隨時注意隨身物品避免遭不肖人士有機可乘；另有關此次媽祖遶境活動均有配合使用GPS技術及相關APP提供免費下載，請用路人得先行下載並瞭解活動神轎位置，規劃旅次路線以節省寶貴時間。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國祭反制措施　川普發文回嗆！
北捷落軌死者身分曝光！23歲女送醫搶救不治
千安就是再見安史上第一人　王威晨哽咽獻給天上爸爸
關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

南消防火宣導奏效　清明連假墓地火警案件減少防火有感

新北春日限定！八里柚花雪白綻放　賞花路線、美食景點一次看

台東舊議會重獲新生 「就藝會」啟用　展演文化新地標

科技升級x市場翻新！新北借鏡荷蘭加速城市轉型

新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

美籍藝術家護照失落　台東警跨語協尋助順利返國

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

新北母載兒自撞分隔島！　「180度翻肚」滑行畫面曝

迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

南消防火宣導奏效　清明連假墓地火警案件減少防火有感

新北春日限定！八里柚花雪白綻放　賞花路線、美食景點一次看

台東舊議會重獲新生 「就藝會」啟用　展演文化新地標

科技升級x市場翻新！新北借鏡荷蘭加速城市轉型

新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

美籍藝術家護照失落　台東警跨語協尋助順利返國

以為學長是好人！男大生投宿他家「深夜遭侵犯」

川普新關稅「iPhone恐飆破10萬」　外媒爆蘋果考慮加大巴西產能

白委服務處主任違停！遭開單竟嗆警「打給局長」　民眾黨重話回應

迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

台女兩岸都有尪！中國老公人財兩空　跨海提告結果出爐

妻深信「跟男人做愛會衰」拒求歡！兩性專家給建議

南港站買東西吃...40歲男來不及上車「攀列車連結器」想撐回羅東

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

血洗星期一？專家估台股崩盤2000點　新台幣下測33.5元保衛戰

【讓我吃一口嘛QQ】臘腸想偷吃爸的肉肉狂試探　結果秒被阻止XD

地方熱門新聞

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

南消防火宣導奏效清明連假墓地火警案件減少防火有感

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

慶輔信王公誕辰　蘇俊賓體驗傳承百年飛輦轎

台南千禧公園銀齡風華音樂會防治家暴融入藝文暖人心

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

大嘉義創新創業協會理事長交接　展望區域經濟發展

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣小朋友作畫留下快樂回憶

台東縣「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊登場

八里柚花雪白綻放　賞花路線、美食景點一次看

台東舊議會重獲新生「就藝會」揭牌啟用

辣妹跨坐露鳥哥　墾丁春宮影曝光

更多熱門

相關新聞

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今(5日)下午沿著台一線大度橋進入彰化市，鑾轎行進比去年提早40分鐘，預計凌晨將通過民生地下道，晚間11時通過自強路與辭修北路口時，有隨香信眾爆發推擠，警方立即壓制，帶回2名男子調查釐清。

媽祖來了！比去年提早40分進彰化

媽祖來了！比去年提早40分進彰化

大甲媽出！安全帽打人後腦勺　阿志頭+9到案

大甲媽出！安全帽打人後腦勺　阿志頭+9到案

路樹倒下媽祖信眾合力搬離　最美畫面曝　

路樹倒下媽祖信眾合力搬離　最美畫面曝　

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

關鍵字：

媽祖遶境虎尾警分局交通管制雲林大甲媽

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

捷運落軌女傷重不治！

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

歐巴馬籲「做出犧牲」抵制川普政策

中國祭反制措施！川普：打擊不在同個層級

緬甸別墅300人被活埋　現場飄難聞氣味

即／關稅戰開打還在問潤餅！蕭美琴道歉了

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

即／七堵也傳落軌！1男攀附連結器跌落

金賽綸「49齋」家人全到了！

彰化驚傳企業被美告知「休息6個月」

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　吐14字洩心境

川普關稅大刀血洗美股！昔批股市下跌=無能　今自打臉

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面