因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

▲大甲媽祖鑾轎經虎尾市區示意。（圖／虎尾警分局提供）

記者游瓊華／雲林報導

大甲鎮瀾宮「大甲媽」媽祖遶境進香於4月4日起駕，活動行經雲林虎尾警分局轄區於7日（一）及9日（三），近年來自各地的龐大隨行虔誠信徒，於神轎周邊人、車綿延數公里，警方將執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。

虎尾警分局說明，7日上午6時至12時因大甲媽遶境循元長行經崙仔橋往新港，於土庫鎮圓環、雲97鄉道、145甲縣道元長往新港沿線路段，將湧入大量人車，尤以崙仔橋周邊道路因陣頭接駕儀式，於11時至14時該路段將無法通行，請用路人改道由145縣道行駛，以節省行車時間。

大甲媽回鑾9日於上午5時至10時將遶境虎尾鎮市區，將致林森路一、二段、德興路、光復路及中正路等路段行車受阻或延遲，用路人可利用虎尾鎮158縣道外環道及防汛道路等改道；當日上午9時至12時期間虎尾清雲路段至中正橋預計湧入大量陣頭人車，請欲前往高鐵雲林站之用路人改行舊西螺路或縣道145前往，另來往西螺、虎尾間可循新闢雲禾大橋或雲71鄉道替代。

▲虎尾警分局將動用警力，執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。（圖／虎尾警分局提供）

預期今年遶境活動因人潮眾多，請隨時注意隨身物品避免遭不肖人士有機可乘；另有關此次媽祖遶境活動均有配合使用GPS技術及相關APP提供免費下載，請用路人得先行下載並瞭解活動神轎位置，規劃旅次路線以節省寶貴時間。