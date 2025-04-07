大甲媽抵雲林！爆藍綠首長上演搶轎　顏清標緩頰：都「歡喜」迎接

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中大甲鎮瀾宮大甲媽遶境南下共9天8夜行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市。昨（6）日抵達西螺大橋彰化與雲林交界，發生「藍綠首長」疑搶轎插曲，雲林縣長張麗善與民進黨籍的西螺鎮長廖秋萍一同於掌轎位，爆發尷尬場面。對此，鎮瀾宮董座顏清標說不是搶轎，大家都是「歡喜」迎接。

▲顏清標說沒有搶轎，大家都是「歡喜」迎接。（圖／民眾提供）

大甲媽祖鑾轎6日18時許由雲林縣議長黃凱從彰化溪州鄉端掌轎進入西螺大橋，緩緩進入雲林並在大橋第16拱處準備將神轎交接給雲林縣長張麗善掌轎，張麗善於神轎前跪拜媽祖，並由鎮瀾宮董事長顏清標幫忙掀起轎簾，張麗善說，當她轉身準備掌轎，看到廖鎮長已在身後的掌轎位置。

▲大甲媽祖鑾轎小小的掌轎空間共擠了包括張麗善、廖秋萍、張嘉郡、還有顏清標。（圖／記者游瓊華翻攝）

當時雲林縣府一級主管在場準備大合照，廖秋萍仍站在掌轎位置，張麗善請她移位場面頓時尷尬，小小的掌轎空間共擠了包括張麗善、廖秋萍、張嘉郡、還有顏清標，據靠近轎邊的人轉述，當時張麗善微怒道「這樣做有意思嗎？」廖秋萍也回說「宗教不分藍綠」，因神轎起駕不得耽擱，張嘉郡自行走出站到轎前面，才釋出一些空間。

大甲媽祖鑾轎目前停駕於元長鄉保勝宮，顏清標受訪時表示，大家都是「歡喜」迎接，大家都想要掌轎，當時後鑾轎內共4個人其實很難走，最後張嘉郡走到鑾轎前端。一路上他走到腳都酸極了，走在後面的人都快要鐵腿了，幾乎都要墊起腳尖行走。「大家都為媽祖啦！大家都熱情迎接！沒什麼事情啦！不要一直討論了」。