真的麥打架！大甲媽去年回鑾爆鬥毆　4年輕阿弟各判8月

▲大甲媽去年回鑾時，有4名粉衣年輕男子圍毆一名黑衣男，今年3月底各被判刑8月。（圖／翻攝社會事新聞影音）



記者許權毅／台中報導

大甲媽9天8夜遶境進香吸引數十萬香客參與，但近年曾屢傳衝突事件，讓鎮瀾宮董事長顏清標也呼籲「大家要克制，不然會害到我們。」去年4月14日回鑾當晚一起鬥毆事件，法院3月底正好判決出爐，4名年輕男子擔任志工，卻在上前護轎時，跟一名黑衣男發生推擠，當眾圍毆男子，地院依聚眾強暴致生公眾危險罪，各判8月徒刑。

檢警查，僅20出頭歲的4名年輕人陳男、林男、謝男以及吳男去年大甲媽回鑾當晚，在北門口福德祠點心站擔任志工。20時35分，媽祖神轎遶境至此時，陳男等人與一群身穿粉衣的志工上前護轎，見到一名年籍不詳的黑衣男子上前推擠，雙方便起了口角。

▲檢方認為，陳男等4人在往來頻繁處鬥毆，刑期應加重。（圖／翻攝社會事新聞影音）



檢方指出，陳男等4人與其他志工，明知該道路為公共場所，且當下因為大甲媽活動人員往來頻繁，恐致生公眾、交通往來危險，仍朝黑衣男揮打、攻擊頭部，並且陳男等4人將其包圍，以腳踹下肢，雙方互相拉扯。警方於網路巡邏時，發現該段影片，循線將人帶回送辦。

檢方說，當日因大甲媽祖遶境活動，道路上聚集大量前往參與遶境之民眾，被告等4人對黑衣男施暴之舉，波及蔓延至周邊不特定人物，以致此外溢作用產生危害於公眾安寧，使公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受，進而致生危險情事，刑期有加重必要。

台中地院審酌，雙方因口角以眾人對1人徒手攻擊，若有差池，可能釀在場人員、車輛遭受波及，致生危險，考量雙方並未和解，被告均坦承犯行。全案依聚眾強暴致生公眾及交通往來危險罪，各處有期徒刑8月。