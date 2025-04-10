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今天鋒面「雨炸全台」下半天趨緩　周末轉涼雨更猛

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面通過，各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北易有短延時強降雨或局部大雨機率。中央氣象署預報員林定宜表示，這波雨勢預計下半天趨緩，明天為短暫空檔，周六另一波鋒面影響，各地又易有短延時強降雨。周日隨著東北季風接力，各地略為降溫。下周一雖然冷空氣減弱，但受輻射冷卻影響，早晚都有10度以上溫差。

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▲鋒面影響，今各地都有明顯雨勢。（圖／記者李毓康攝）

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林定宜指出，今天鋒面通過，各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北雨勢明顯，易有短延時強降雨或局部大雨機率，雨勢預計下半天就會緩和，晚間僅剩花東地區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫陣雨或多雲天氣。溫度方面，今天略微降溫，中部以北、宜花地區約25至28度，南部及台東29至32度，各地夜晚清晨低溫約20至22度。

他也說，今天西南風增強，桃竹地區、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島有平均6級風力、陣風8級機率，提醒民眾前往海邊活動要留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，明天是2波鋒面的空檔，僅北部有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六至周日清晨另一波鋒面影響，加上東北季風增強，各地易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北更有局部大雨機率，其他地區則為局部短暫陣雨或雷雨。

他指出，周日白天受東北季風影響，各地轉涼，僅迎風面東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周一東北季風減弱，白天回溫，但受輻射冷卻影響，早晚偏涼、日夜溫差大。下周一至周三各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，林定宜表示，未來一周沒有降雨期間，各地都有機會來到30度高溫，周六東南部地區有焚風機率，溫度可能比較高。至於周日受東北季風影響，溫度下降，北部約17至24度，中部18至24度，南部21至26度，東部18至21度。另外，下周一輻射冷卻影響，各地溫差大，北部約16至30度，中部16至29度，南部19至29度。

他也提醒，今天到周六上午金馬地區，及明天清晨西半部地區有局部霧或低雲，有交通需求民眾要特別留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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