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快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲部分縣市今日有大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（10日）上午9時24分針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流。


大雷雨即時訊息示警區域
新北市：新莊區、樹林區、鶯歌區、泰山區、林口區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉

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▲▼大雷雨。（圖／氣象署）

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日上半天鋒面通過，降雨機率提高，各地有短暫陣雨或雷雨發生機率，尤其中部以北雨勢較明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，外出請留意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

氣象署指出，預估整體雨勢至下半天逐漸緩和，剩下山區及花、東地區仍有零星降雨，其他地區轉為多雲天氣。

溫度方面，白天溫度略降，中部以北、宜花高溫28至28度，南部及台東高溫仍可以維持在29至32度左右，而夜晚清晨各地低溫普遍在20至22度。

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