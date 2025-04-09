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今午後變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林秉煜表示，今天高溫可達30度，午後受鋒面影響，各地天氣不穩定，馬祖及中部以北地區有短延時強降雨或局部大雷雨機率。明天晚間起降雨緩和，但周六另一波鋒面接力，雨勢再擴大，各地都有明顯降雨。周日鋒面通過轉乾，但東北季風影響，溫度恐下降4至8度。

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▲今天午後受鋒面影響，各地天氣不穩定，馬祖及中部以北地區有短延時強降雨或局部大雷雨機率。（圖／記者李毓康攝）

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林秉煜指出，今天天氣白天高溫26度，中部以北近山區可達30度。未來一周有2波鋒面，首波今天午後到明天白天 ，各地天氣不穩定，馬祖及中部以北地區有短延時強降雨或局部大雷雨機率。明晚降雨緩和，周六到周日另一波鋒面影響，各地降雨明顯，南部、中部以北及東半部地區都有降雨，也要留意短延時強降雨。

他表示，周日後降雨緩和，但東北季風接續影響，各地降溫偏涼。下周一回溫明顯，仍要留意日夜溫差大。

林秉煜表示，今天深夜華南雲系移入，到明天白天馬祖及中部以北有短延時強降雨，目前花東近海及山區有零星降雨。今晚到明天白天降雨明顯，中部以北及馬祖有短延時強降雨或大雷雨，各地也有明顯降雨，預計到晚間才會緩和。

他表示，周五整體降雨減少，但天氣仍不穩定，花東地區及各地山區有零星降雨。周六鋒面通過，降雨範圍更廣，部分地區有短延時強降雨。周日東北季風南下，環境偏乾。下周一及周二天氣穩定，但日夜溫差大。

溫度方面，林秉煜指出，今天各地約26至30度，明天受降雨影響，略為降溫2至4度。周五起溫度回升，但周日鋒面通過、東北季風影響，恐再降溫4至8度。下周一、周二回溫，但早晚偏涼。

另外，他也提醒，今天到周六清晨馬祖及金門地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

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