今晚鋒面通過「雨炸全台」　周末雨區擴大再降溫

▲今晚起首波鋒面影響，各地都有短暫雷雨，中部以北要留意局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚起首波鋒面影響，各地都有短暫雷雨，中部以北要留意局部大雨，預計要到明天下半天才會趨緩。周五為鋒面短暫空檔，但仍有殘留水氣，周六下一波鋒面接力，由於結構較好，降雨範圍更廣。周日起鋒面遠離，但東北季風南下，下周一日夜溫差可達10度以上。

黃恩鴻指出，今晚至明天白天首波鋒面影響，各地都有短暫雷雨，中部以北要留意局部大雨。明天下半天雨勢趨緩，晚間到周五偏南風，但仍有殘餘水氣，桃園以北、東半部地區及其他山區有零星降雨，花東為局部短暫雨。周六起另一波鋒面結構較好，降雨範圍更廣，中部以北有局部大雨。

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▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日起鋒面遠離，緊接東北季風增強，天氣轉涼，但雨勢趨緩，僅東半部地區及中南部山區上午有局部短暫雨。下周一起天氣穩定晴朗、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星雨，早上輻射冷卻影響偏涼，白天溫度回升，要留意日夜溫差大。

溫度方面，黃恩鴻指出，這幾天溫暖微熱，高溫上看30度。明天白天受降雨影響，略降為26至28度。周日東北季風增強，白天高溫下降為23至25度，晚間低溫僅16至18度，感受較涼。下周一白天回溫可達近30度，但日夜溫差大，晚間低溫約16至18度。

另外，他也提醒，周六清晨前金馬地區，及周五清晨中南部地區有霧或低雲，民眾要特別留意。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲氣象署天氣提醒。（圖／氣象署提供）