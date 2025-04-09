鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四下午2時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，台灣中部以北明顯降雨，南部山區亦有局部降雨；最新歐洲模式周六晚間8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖右）顯示，台灣各地皆有明顯降雨。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天半夜、周六兩波鋒面劇變，有「劇烈天氣」發生機率，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼，山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，今半夜至周四下午（前後不到24小時）鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生，氣溫略降；周四晚至周六上午，恢復晴暖穩定。

吳德榮提醒，周六下午至周日晨（前後亦不到24小時），另一道鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，亦有劇烈天氣發生機率，氣溫下降；周日白天起天氣迅速好轉，雨過天晴。

吳德榮分析，下周一、下周二移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，早晚因輻射冷卻明顯偏涼，日夜溫差很大，超過15度；下周三至下周五高壓迴流，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，西半部清晨容易起霧。