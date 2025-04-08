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全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

▲新北加開「社區防蚊師專班」。（圖／新北市環保局提供）

▲「社區防蚊師」內容包括登革熱的傳播途徑、常見孳生源等基本知識，並搭配實地操作，教導學員落實「巡、倒、清、刷」四大要領，澈底根除孳生源。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為有效防治登革熱並提升民眾的防蚊防疫意識，新北市環保局自2016年起積極推動「社區防蚊師」培訓計畫，以里長為主要對象進行授課，目標實現「一里一防蚊師」。今年為進一步擴大第一線防治量能，環保局首度開設「登革熱防疫專班」，即日起開放50個名額，歡迎社區管委會代表、市民朋友或學生們踴躍報名，共同清除孳生源、守護環境清潔。

環保局表示，病媒蚊防治是一項全年無休的重要工作，唯有全民具備正確的防治觀念並確實清除積水容器，才能有效預防登革熱疫情發生。「社區防蚊師」培訓課程涵蓋登革熱基本知識、常見孳生源辨識、防疫作業程序、防疫地圖製作與使用，以及實地巡檢與清除孳生源等內容，理論與實務兼備，課程既實用又富趣味性，讓里長們能將所學應用於社區宣導與實作，讓防疫觀念深入社區每個角落。至今，已有4,921人次完成培訓，環保局今年將持續推動，充實防蚊師人才庫，並強化社區自主防疫能力。

由於社區防蚊師課程廣受好評，今年特別開設「登革熱防疫專班」，開放一般民眾報名參加，課程將於5月6日假板橋區公所6樓大禮堂舉行。名額共50位，額滿為止，依報名先後順序錄取。有意報名者請至「新北市環保局」網站查詢詳情。課程時間為3.5小時，內容包括登革熱的傳播途徑、常見孳生源、生物防治原則等基本知識，並搭配實地操作，教導學員落實「巡、倒、清、刷」四大要領，澈底根除孳生源。

▲新北加開「社區防蚊師專班」。（圖／新北市環保局提供）

▲「社區防蚊師」課程既實用又富趣味性，讓里長們能將所學應用於社區宣導與實作，讓防疫觀念深入社區每個角落。

此外，環保局也於去年試辦將國小學童納入防蚊教育對象，與樹林區育林國小、中和區秀山國小、五股區更寮國小、林口區新林國小、新店區中正國小及泰山區泰山國小等六所學校合作，共招募約300位1至5年級學童成為「小小防蚊戰士」。課程以活潑有趣的方式進行，透過講解、實境操作與互動闖關，加深學生對登革熱防治的認識。

值得一提的是，「小小防蚊戰士」在去年暑假期間也展開了家庭推廣任務。從成果學習單中可見，孩子們將所學知識帶回家中，帶領家人巡查花盆底盤、社區花園植栽等潛在積水處，實際執行清除作業，同時向家人傳達正確的防疫觀念，成功擴大防治效益。

環保局再次呼籲，登革熱防治的關鍵在於「清除孳生源」，每個人都是防疫的重要一環。期盼所有學員能從自身做起，將學習成果落實於生活中，並影響周遭的人一同實踐「巡檢積水容器、倒除積水、清除不必要容器、刷洗容器與妥善收納」的四大要領。提醒市民朋友，清除孳生源應全年持續進行，才能有效預防登革熱疫情的發生。

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