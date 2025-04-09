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徧鄉醫療面臨挑戰！玉里醫院藥師人力吃緊　調整薪資持續徵才

▲▼玉里醫院醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

衛生福利部玉里醫院坐落於花蓮與台東交界、海岸山脈與中央山脈環抱的玉里鎮，地處平原、鄰近秀姑巒溪流域，自然景色優美、空氣清新，是東台灣難得的療癒天地。然而因地理位置較偏遠，再加上颱風、地震等天災因素影響，使得醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。

▲▼玉里醫院醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。（圖／玉里醫院提供，下同）

為因應藥劑人力不足的困境，玉里醫院簡以嘉院長迅速調整藥師薪資制度，有效遏止人才流失，並持續廣招新血，展現積極改革決心。藥劑科主任陳長青也全力投入招募與內部凝聚工作，其學弟、曾任職於北部醫療院所的邵泓藥師更因聽聞科內人力吃緊，義不容辭返鄉支援，如同冬日暖陽，為團隊注入溫暖與力量。

▲▼玉里醫院醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院調整藥師薪資制度，加碼福利並開放計算他院年資，吸引過往離職人員回流。

為持續提升人力穩定度，簡院長進一步將薪資制度調整為玉里地區藥師待遇最優，加碼福利並開放計算他院年資，成功吸引過往離職人員回流。為鼓舞士氣，簡以嘉院長與副院長陳興剛更親自參與藥劑科會議，傾聽意見、交流指導，讓同仁深切感受到高層對第一線人員的關心與支持，重新凝聚團隊向心力。

▲▼玉里醫院醫療人力招募長期面臨挑戰，特別是藥師人力更是緊缺。（圖／玉里醫院提供，下同）

隨著薪資結構與工作條件優化，藥劑科徵才逐漸展現成果，近來已有多位新進藥師錄取報到，另亦增聘藥師助理支援業務，分擔工作負荷。該院亦提供員工宿舍，滿足「錢多、事少、離家近」的理想職場條件。

此外，院方也積極營造和諧工作氛圍，安排聚餐交流、傾聽同仁聲音，未來更規劃導入藥局智慧化系統，提升工作效率與專業服務品質。藥劑科表示，目前持續招募藥師人才，歡迎有志之士加入玉里醫院團隊，共同打造溫暖且具成長性的工作環境。玉里醫院藥劑科熱情應徵新血，歡迎上該院官方網站關注徵才消息。

玉里醫院徵才資訊：https://www.ttyl.mohw.gov.tw/?aid=701

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