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金門警介入性侵調解案！吞30萬有收據　貪污指控二審無罪

▲▼金門高分院司法大廈 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲一名盧姓警員被控依職務之便非法蒐集個資、介入性侵案調解私吞30萬元。二審依違反個資法判2年10月，涉嫌貪污部分則無罪。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門金城分局一名盧姓警員被控利用職務之便非法蒐集個資、介入性侵案和解並私吞30萬元，雖然一審判處他3年徒刑，但在二審過程中，金門高分院認為盧員在上訴期間，已與部分受害人達成和解並進行賠償，因而對部分刑期作出調整，最終改判2年10個月有期徒刑，褫奪公權3年。至於該案中涉及詐取30萬元的指控，二審維持無罪判決，全案仍可上訴。

判決書指出，盧員在2023年利用警察職權非法調閱民眾個資，並介入未成年性侵案件的和解過程。檢方指控他向加害人家屬收取30萬元，但未將該款項交付給受害人。一審判決他違反《個人資料保護法》，判處有期徒刑3年，被訴違反貪污罪嫌部分無罪。

然而，金門高分院二審審理期間，發現盧員與三名受害人已達成和解，並全額賠償丁姓、楊姓兩位受害人各3萬和5萬元，並獲得了另一位受害人的諒解。認為盧員表現出悔意，且原審在量刑時未充分考慮此情況，因此將原判的刑期減為2年10個月，並褫奪公權3年。

至於檢方指控盧員在性侵案件中詐取30萬元的部分，原本主張盧員應受《貪污治罪條例》處罰，或至少構成侵占罪。但院方認為，盧員在受害人家屬的委託下協調和解，過程中曾提出150萬元的和解條件，加害人家屬已先支付了30萬元，且有簽收單為證，難以認定存在詐欺或侵占意圖。

法院強調，盧員並未否認持有這30萬元現金，並且在與受害人家屬的多次聯繫中，表達想儘快歸還款項的意圖。只是由於被羈押而無法按時交付，警方在搜查時發現並扣押這筆30萬元現金，證明盧員並無侵占行為。二審仍判定盧員無罪，全案仍可上訴。

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