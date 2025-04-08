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色情業、棋牌社插乾股當門神！基隆貪警收賄427萬　重判20年

▲基隆市警察局,基隆市警局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1名周姓小隊長、劉姓偵查包庇色情、賭博業者遭重判。（圖／資料照）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市警局少年隊1名周姓小隊長因替色情KTV小吃店當「門神」， 替他們擺平黑道收保護費、插旗圍事等事情，又涉嫌透露警局內部訊息，包庇麻將休閒館等處所，長期接受賄絡，遭基隆地檢署依貪污治罪條例、洩密以及包庇罪嫌起訴。基隆地院審結，判周犯2個違背職務收受賄賂罪，合併執行20年徒刑，褫奪公權8年；犯罪所得427萬元沒收。全案可上訴。

據悉，李姓業者平時在基隆市仁愛區經營情色KTV「夜色小吃店」，裡面提供越南籍女子擲骰子脫衣陪酒、在顧客身上磨蹭及脫衣秀舞等服務，若顧客有以及性交易「全套｣或「半套」需求，還能花500元至1500元和小姐到包廂解決。因為生意太好，被地方黑幫借宿、收取保護費，於是透過經營棋牌休閒館的陳姓男子出面，請周姓小隊長出面協調，並允諾以每個月10萬元以及1股乾股分紅當作酬勞。

從2022年2月至2023年12月，李姓業者每月拿10萬元及1股乾股紅利(約2萬元)賄絡，又於2024年1月起至2024年6月11日止則改以每月交付12萬元，換取周姓小隊長保護，周姓小隊長也利用警職人員關係，讓積欠小吃店酒款的黑幫成員逐漸還款，並排除黑幫成員想介入插旗圍事的部分，周也洩露臨檢消息給小吃店讓他們規避稽查，期間共收賄約300餘萬元。

周另外還在2022年5月至2023年6月間，替基隆地區麻將館通風報信，洩漏臨檢消息以包庇業者，以每個月2萬元的賄款，後又改以2股乾股紅利收賄，共收受賄70餘萬元。

另名劉姓少年隊偵查佐則將臨檢消息透露給小吃店業者，讓業者停止現場脫衣陪酒服務規避查緝，劉每個月均會上小吃部消費一次，不論每次消費金額多寡，均以5千元至8千元不等的費用計算，等同於得到7至8折的折扣收賄。

基隆地院審理，法官判定周犯2個違背職務收受賄賂罪，合併處20年徒刑，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得共427萬元，另劉犯貪污治罪條例之違背職務收受不正利益罪，處5年2月徒刑，褫奪公權3年，並沒收不法所得10萬元。可上訴。

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