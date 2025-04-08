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還沒開工就喊要3萬！台水技術士收賄12次　廠商送錢地點曝

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲拿錢跑流程、蓋章驗收，台水技術士收賄48萬遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣自來水公司某營運所王姓技術士，負責監造、估驗並核銷用戶外線工程採購案時，竟先向得標廠商索取3萬元現金作為開工條件，後續再分12期收取3%回扣，收受48萬3796元。士林地檢署檢察官林思吟偵結後依《貪污治罪條例》將王男起訴，並聲請沒收不法所得，與其勾結行賄的蔡姓父女，則因悔意明確且協助偵辦，獲緩起訴。

起訴指出，王男負責辦理轄區用戶用水設備外線工程採購案履約與驗收作業，蔡姓父女為得標廠商，由蔡姓父女擔任負責人與專案經理。2017年初，該廠商因工程遲遲無法開工，王男遂對蔡女表示設計人更換、圖表未出，並暗示設計者進修中，「可贊助學費3萬元」。蔡女於2月24日自公司帳戶提領現金，隔日於商行外的便利商店交付裝有3萬元的牛皮紙袋，王男當場收下。幾日後，台水即通知開工。

雙方之後再議定，蔡家商行將依各期工程款撥付後提撥3%作為回扣，由王男指定地點收受。自2017年6月至2018年8月，王男每期皆主動通知撥款動向，廠商再從帳戶提領現金，分12次以牛皮紙袋裝妥，由蔡姓男子或蔡女陪同交付，交款地點遍及頂好超市、北投溫泉公園旁麥當勞等處，12期合計賄款金額為45萬3796元。

檢方逐筆核對台水撥款日與華南銀行帳戶提領紀錄，均可對應回扣比例與王男供述，蔡姓父女亦坦承行賄。王男在偵查中自白並繳回全數不法所得，檢方依《貪污治罪條例》第4條與第5條起訴，請求法院合併量刑並宣告沒收所得。

至於蔡姓父女部分，檢方認為2人坦承行賄犯行，犯罪動機為配合公務流程、促進工程進行，且施工過程無不法，犯後態度良好，對查明全案過程有助益。綜合考量後，依《貪污治罪條例》第11條第4項及刑事訴訟法第253條之1規定，對蔡姓男子與其女兒分別以支付3萬元與2萬元緩起訴處分金，處以1年緩起訴，若期內無再犯情節即可免於起訴追訴。

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